Saj ni res, pa je: olimpijski prvak znova poškodovan

Nemški smučarski skakalec Andreas Wellinger je znova poškodovan. Olimpijski prvak na normalni napravi iz Pjongčanga, ki si je junija lani na treningu v Avstriji ob padcu strgal kolenske vezi in izpustil vso sezono, je moral na nov operativni poseg.

Kot je zapisal na družbenem omrežju, si je na počitnicah v Avstraliji med deskanjem zlomil levo ključnico. "Vesel sem, da sem spet doma, čeprav sem si vse skupaj predstavljal drugače. Med deskanjem sem si zlomil ključnico, tako da se bodo prihodnji tedni nadaljevali po nekoliko spremenjenem scenariju, kot sem si ga zamislil. Pravzaprav za vse nas," je zapisal 24-letnik in pojasnil, da je operacijo prestal v deželi tam doli.

Skakalec bi se po besedah trenerja Stefana Horngacherja v idealnih razmerah na skakalnico vrnil prav aprila, a to že zaradi pandemije novega koronavirusa ne bi bilo mogoče.

S počitnicami v Avstraliji dvignil prah

Wellinger je s počitnicami v Avstraliji v obdobju pandemije novega koronavirusa sprožil kar nekaj burnih debat. Bavarec je v zapisu pojasnil, da je v Avstraliji obiskal sestro in da ob njegovem odhodu še ni bilo nobenih opozoril o potovanjih.

"Ko so prišla opozorila, sem takoj poskrbel za povratni polet domov. Opravičujem se tistim, ki so me označili za neodgovornega, in se zahvaljujem tistim, ki razumejo moj položaj."

V nemškem taboru nimajo sreče s poškodbami, Stephan Leyhe je sezono končal s strgano križno vezjo. Foto: Sportida

Leyhe okreva po strgani križni vezi

Že po predčasno končani sezoni so iz nemškega tabora prišle slabe vesti. Težje se je poškodoval Stephan Leyhe, ki si je ob kvalifikacijskem padcu v Trondheimu strgal križno vez in moral na operacijo. Osemindvajsetletnik, ki je letos slavil prvo zmago v svetovnem pokalu, je še šestkrat stal na zmagovalnem odru (trikrat na ekipnih in trikrat na posamičnih tekmah), sezono pa končal kot šesti skakalec zime. Višje je med Nemci končal le Karl Geiger, ki je bil drugi.