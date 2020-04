Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Težave z ramo so botrovale temu, da Jerneja Damjana v pretekli sezoni smučarskih skokov nismo videli na delu. Čeprav bo konec maja dopolnil 37 let, morda še ni rekel zadnje besede kot tekmovalec na skakalnici. Zato pa je njegova beseda vse glasnejša ob njej. Razložil je tudi, zakaj se je namenoma umaknil z družbenih omrežij.

Ker so bile nevšečnosti z ramo prevelike, se je Jernej Damjan odločil za odhod na operacijsko mizo. Črto pod sezono je sicer potegnil že v decembru, saj ga je poškodba preveč ovirala, da bi lahko normalno treniral, kaj šele tekmoval.

Rehabilitacija po februarski operaciji je zaradi koronavirusa nekoliko spremenila tok dogodkov, saj je zaradi zaprtih ordinacij ne more opravljati, kot bi si želel: "Iskreno povedano, pogrešam fizioterapijo, ker je slabše. Dokler sem bil na raztezanju in vsem drugem, je šlo hitro. Rehabilitacija se bo zavlekla. Nikamor ne morem. Prepuščen sem samemu sebi. Držim se pravil. A bo še dovolj časa, da se vse uredi. Ne mudi se mi, a moram to urediti."

"Kariera? Popolnoma nič ne vem. Če bo šlo naprej, se bom začel pripravljati."

Njegov prvi skok na tekmi svetovnega pokala je bil v letu 2004, kar pomeni, da je že 16 let v vrhunskem športu. A še ne vidi, da bi mu kdo pred očmi mahal z zastavico v znak konca kariere: "Popolnoma nič ne vem. Dokler se norija s koronavirusom ne ustavi, ne bom vedel ničesar. Če bo šlo naprej, se bom začel pripravljati, kot da bo klasična sezona. Zdaj ne morem vedeti. Nesmiselno je v tem trenutku o tem karkoli govoriti. Ne vemo, kdaj bo konec vsega. Rigorozni ukrepi lahko še trajajo nekaj časa. Šport je zadnja stvar, ki je zdaj pomembna. Družina je na prvem mestu."

V tej sezoni ga nismo videli na skakalnici, ker je imel težave z ramo, februarja je šel tudi na operacijo. Foto: Vid Ponikvar

Čeprav tekmovalno v zadnji zimi ni bil aktiven, pa smo ga lahko videli na prizorišču novoletne turneje v Bischofshofnu. Ob tem, da je bodril naše skakalce, je prišel na zadnjo postojanko turneje štirih skakalnic kot predstavnik tekmovalcev. Glavni akterji turneje so se namreč pritoževali nad organizatorji, ki so si privoščili nekaj logističnih spodrsljajev, povrhu pa bi radi, da se slika, ki je enaka že lep čas, malo spremeni. O tem, ali so dobili kakšne obljube gostiteljev štirih skakalnic, je dejal: "Pismo o spremembah smo takrat naslovili na predsednike vseh štirih prizorišč novoletne turneje. Odgovor smo dobili v treh urah: da se vsega zavedajo. Sestanek je bil napovedan za konec marca, vendar se je zaradi koronavirusa vse skupaj zaustavilo. Počakati bo treba."

Plačane počitnice na Tajskem odpadle

A to ni edina funkcija izkušenega skakalca, saj so njegov glas in ideje predstavnika komisije športnikov v FIS po novem želeli slišati tudi na Mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK).

In letos je hotel družinski dopust združiti z obveznostmi, ki jih ima kot predstavnik skakalcev. Kongres FIS je bil namreč načrtovan na Tajskem, kamor s svojima dekletoma rad odhaja, a je načrte prekrižala pandemija koronavirusa.

Če bo šlo tako naprej, se bo po koronavirusu začel pripravljati tako, kot da bo klasična sezona. Foto: Sportida

"Vse se je ustavilo. Odpadle so nam počitnice. Hoteli smo jih združiti s kongresom Mednarodne smučarske zveze FIS. Ta bi bil na Tajskem. Počasi bom šel v boj za povračilo denarja. Pandemija je, pravijo pri zavarovalnici ... V začetku leta sem plačal. Letalske karte ne bodo težava, ker bodo družbe same odpovedale polete. Problematični so hoteli. Pri Bookingu so sicer napisali, da bodo tolerantni," pravi Damjan, ki se je v zadnjem obdobju namenoma nekoliko oddaljil od družbenih omrežij: "Če bereš o vseh teh smrtnih primerih, si slabše volje, izgubiš energijo. Bolje je, da se umakneš."