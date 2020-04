Timi Zajc jasen: Brez površnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Timi Zajc je s preteklo sezono srednje zadovoljen. Ve, kje so pomanjkljivosti. Te bo v pripravljalnem obdobju poskušal odpraviti.

Čeprav slovenskemu skakalcu Timiju Zajcu ni uspel preskok v skupnem seštevku svetovnega pokala, pa ga je dosegel po številu uvrstitev na zmagovalni oder. Predvsem je dobrodošlo, da ve, kaj je šlo narobe in čemu se mora posvečati. Tako kot vsi športniki tudi sam spoštuje pravila igre, ki jih v zadnjem obdobju kroji novi koronavirus.

"Malce je dolgočasno. Hodim na sprehode, tudi tečem, pomagam delati doma. Nimamo kaj. Dokler bo trajalo, se ne smemo družiti. Skakalci imamo tako ali tako do konca aprila prosto, nato bomo začeli priprave. No, bomo videli, kako bo s stanjem s koronavirusom. A gledam z vidika, da bomo potem bolj angažirani pri treningu, ker bomo dalj časa pri miru," je Timi Zajc v začetku pogovora povedal, kaj počne v času koronavirusa, zaradi katerega imamo prebivalci omejeno gibanje.

Očetu pomaga zidati bokse za konje, s katerimi se ukvarja brat: "Pet let je starejši. Ima jih tudi za galopske dirke. Včasih je skakal. Začela sva skupaj, po treh letih je končal."

Za sproščanje adrenalina kupil dirkalni stol in volan

A to ni edina stvar, s katero si zapolni dan. Nekoliko večkrat poprime za harmoniko in pili svoje znanje tudi na tem področju. Kot ljubitelju avtov mu je težko, saj zaradi gibanja le po lastni občini nima veliko manevrskega prostora za vožnjo, zaradi česar si je omislil drugo popestritev. "Manjka mi. Glede na položaj moram nadoknaditi pri igricah. Zadnje dni, ko je bilo nekoliko slabše vreme, sem veliko igral formulo 1. Kupil sem si dirkalni stol in volan za približno simulacijo vožnje. Tako si nekoliko skrajšam čas," pravi Timi, ki se v teh dneh izogiba trgovini.

A na urniku je tudi šola. Gradivo ima, na njem pa je, da vsrka znanje in se pripravi na izpite, ki ga čakajo.

V času, ko je doma, je imel veliko časa za analizo sezone, s katero je srednje zadovoljen: "Vemo, da je bila vmes kriza, ki je ne bi smelo biti. Šlo je za površnost, konec poletja smo premalo pozornosti posvetili opremi. Nabiralo se je, dokler se na skakalnici ni zaprlo. Tudi prek kvalifikacij nisem mogel priti. V drugi polovici sezone sem nato štirikrat skočil na stopničke."

Čutil je, da bi lahko v Vikersundu in Planici pokazal več

In kdaj je začutil, da stvari ne peljejo v pravo smer? "Konec poletja, kakšen mesec pred tekmo sem videl, da skoki niso pravi. Mučil sem se. Kar naenkrat je bilo napak na mizi preveč. Nekako smo le čakali. Prvi dve tekmi se je obneslo in smo preživeli, nato je šlo navzdol, zato ni bilo druge možnosti, kot da zamenjam opremo," je odgovoril.

Sezono je končal na 14. mestu, kar je za pet mest slabše kot preteklo, a mu je drugi del sezone vlil optimizem za naprej. Lani je dvakrat stal na odru za zmagovalce, v zadnji zimi štirikrat. Prav zaradi dobre forme mu je bilo žal, da ni bilo zaključka svetovnega pokala s poleti v Vikersundu in domačega svetovnega prvenstva v poletih v Planici, ki je zdaj prestavljeno na december.

"Komaj sem čakal Vikersund in Planico. V Vikersundu se lani nisem dobro znašel, zato sem upal, da bom tokrat pokazal več. Čutil sem se močnega. Prvenstva v Planici sem se prav tako veselil. Na letalnici na Kulmu sem pokazal, da sem močan. V Vikersundu bi lovil še morebitni mali kristalni globus v razvrstitvi poletov. Stefan Kraft v zaključku ni bil več tako prepričljiv. Kolikor sem videl, skoki niso bili več najboljši," pravi Zajc, ki se je moral zadovoljiti z drugim mestom v razvrstitvi poletov.

Krize si ne sme privoščiti

Zazrl se je proti prihodnji sezoni, ki se bo začela šele čez sedem mesecev. Verjetno lahko pričakujemo, da bodo imeli skakalci daljši časovni premor brez tekem, saj so zaradi koronavirusa pod vprašajem tudi začetne tekme v poletnem delu sezone.

"Veliko rezerv imam v fizični pripravljenosti. Prav tako vidim rezervo v tem, da nas osem fantov ne more enako trenirati. Vsak bo potreboval tisto, kar mu najbolj ustreza. Rezerve imam prav tako pri eksplozivnosti, da bo potem na skakalnici lažje. Preprosto si ne smem privoščiti, da sredi zime padem v krizo. Prihodnjo sezono moram biti prav tako psihološko bolj močan, da ne bo odstopanj. Od novembra do marca moram biti konstanten," je poudaril Zajc, ki bo konec meseca praznoval 20. rojstni dan.