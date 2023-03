Jernej Damjan znova izvoljen za člana mednarodne komisije športnikov

Nekdanji slovenski smučarski skakalec Jernej Damjan je prejel posebno čast. Izvoljen je bil za nov štiriletni mandat od 2023 do 2027 v komisijo športnikov pri Mednarodni smučarski in deskarski zvezi (Fis), so danes sporočili pri krovni organizaciji s sedežem v Oberhofnu v Švici.

Člani komisije športnikov so predstavniki svojih kolegov športnikov pri mednarodni organizaciji, njihova naloga pa je, da predstavijo stališča tehničnim odborom in redno komunicirajo z vodstvom federacije v imenu svoje discipline. Vloga članov je, da odločitve tehničnih komitejev nato sporočijo svojim kolegom športnikom.

Na volitvah, ki so potekale na različnih svetovnih prvenstvih v zadnjem mesecu, so izvolili 14 športnikov. Vsako od šestih olimpijskih disciplin bosta zastopala predstavnik in predstavnica, poleg tega bosta v novem mandatu v tej komisiji s predstavnikom in predstavnico zastopani tudi neolimpijski disciplini.

Skakalke in skakalci so Damjana, ki je tekmovalno kariero končal leta 2021, za člana komisije predlagali na minulem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici.

Člani komisije za športnike Fis: James Clugnet (VBr) smučarski tek

Julia Kern (ZDA) smučarski tek

Eva Pinkelnig (Avt) smučarski skoki

Jernej Damjan (Slo) smučarski skoki

Johannes Rydzek (Nem) nordijska kombinacija

Ida Marie Hagen (Nor) nordijska kombinacija

Leif Kristian Nestvold-Haugen (Nor) alpsko smučanje

Verena Stuffer (Ita) alpsko smučanje

Alex Fiva (Švi) smučanje prostega sloga

Sarah Höfflin (Švi) smučanje prostega sloga

Alexander Payer (Avt) deskanje

Anamari Danča (Ukr) deskanje

Jasmin Taylor (VBr) telemark

Joost Vandendries (Bel) hitrostno smučanje

