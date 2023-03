Poljak je končal kariero

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konec je bogate kariere smučarskega skakalca Stefana Hule, ki je pri 36. letih potegnil črto pod udejstvovanje profesionalnega športnika. Poljak je še zadnjič skočil v nedeljo v Zakopanah, kjer je v sklopu celinskega pokala zasedel 21. mesto.

Hula je največje uspehe dosegal v družbi z rojaki, s katerimi je sedemkrat skočil na zmagovalni oder svetovnega pokala, enkrat do zmage. Z največjih tekmovanj se je dvakrat vrnil s kolajno, na olimpijskih igrah v Pjongčangu so na ekipni tekmi osvojili bron, na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu pa so bili istega leta prav tako bronasti.

V skupnem seštevku svetovnega pokala je bil najvišje na 13. mestu (sezona 2017/18). Zadnje točke svetovnega pokala je osvojil na začetku letošnje sezone, ko je bil v Wisli 27.