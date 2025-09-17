Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P.

Sreda,
17. 9. 2025,
11.23

12 minut

Kako se povprečna plača v Zagrebu kosa s plačami v Ljubljani?

P. P.

Zagreb | Povprečne neto plače v Zagrebu so presegle slovensko povprečje. | Foto Guliverimage

Povprečne neto plače v Zagrebu so presegle slovensko povprečje.

Foto: Guliverimage

Hrvaški statistični urad je objavil podatek, da je povprečna mesečna neto plača, izplačana pri pravnih osebah v mestu Zagreb za junij letos znašala 1.633 evrov, kar je nominalno 1,2 odstotka manj kot v maju, a 8,2 odstotka več kot v juniju lani. Mediana neto plače za junij je bila 1.396 evrov, kar pomeni, da je polovica zaposlenih Zagrebčanov zaslužila manj, polovica pa več od tega zneska. Pogledali smo, kakšni so podatki za Ljubljano.

Če je povprečna mesečna neto plača, izplačana pri pravnih osebah v Zagrebu, za junij letos znašala 1.633 evrov, je po podatkih našega statističnega urada povprečna mesečna neto plača v Ljubljani junija znašala 1.818 evrov, kar je 11 odstotkov več.

Na hrvaški ravni so bile povprečne mesečne neto plače junija seveda nižje, po podatkih hrvaških statistikov so znašale 1.444 evrov. Tudi pri nas velja, da so plače v Ljubljani višje od slovenskega povprečja, razlika v odstotkih je podobna kot pri naših sosedih, saj je povprečna neto mesečna plača znašala 1.610 evrov.

Povprečne neto mesečne plače v Zagrebu so tako res malenkost višje od povprečnih neto mesečnih plač v Sloveniji, a so še vedno precej nižje od "ljubljanskih" neto plač.

gospodarstvo Ljubljana Zagreb plače
