Real po sanjski prvi četrtini pogorel, PAO je prvak

Džanan Musa Foto: Reuters Po prvi četrtini je Real Madrid vodil s 36:25. Na začetku druge so Španci povedli že za 14 točk (41:27), nato pa začeli grešiti in Grki so ujeli priključek. Na glavni odmor sta ekipi odšli z rezultatom 54:49. Real je dal torej v drugi četrtini pol točk manj kot v prvi. Po prvih 20 minutah je bil bosanski zvezdnik Džanan Musa pri 13 točkah, Facundo Campazzo pri desetih, tudi PAO je imel dva dvomestna košarkarja - Kostas Slouskas in Mathias Lessort sta dala po 11 točk.

V četrti minuti drugega polčasa je Panathinaikos prvič na tekmi povedel (58:65). Njihovi navijači v dvorani, ki so bili v večini (okoli 11.000), so eksplodirali od navdušenja. Obramba Grkov je bila vse bolj čvrsta in Španci so dali v tretji četrtini samo sedem točk! Tako slabe četrtine to sezono ni imela nobena ekipa. Rezultat tretje četrtine je bil 15:7, PAO je pred zadnjo vodil s 64:61.

Panathinaikos je z izvrstno obrambo naredil preobrat. Foto: Reuters

Karizmatični turški trener Ergin Ataman je Panathinaikos že v prvi sezoni popeljal na evropski tron. Foto: Reuters Madridčani se niso več pobrali, njihov nasprotnik pa se je v zadnji četrtini razletel in jo dobil z 31:19. Tekma se je končala z visoko zmago Panathinaikosa s 95:80. Še devetič zapored se je tako zgodilo, da najboljša ekipa po rednem delu sezone ni postala prvak. Spomnimo, da je bil PAO lani samo 17. S 24 točkami je bil najboljši strelec finala Slouskas, ki je bil izbran za najbolj koristnega igralca zaključnega turnirja. V dresu Panathinaikosa sta izstopala še Kendrick Nunn, nekdanji član Miami Heat je dal nekaj ključnih košev v zadnji četrtini, in Lessort s 17 točkami. Pri Realu je bil s 15 točkami prvi strelec Musa, v drugem polčasu je torej dosegel samo dve.

Panathinaikos, ki je redni del evrolige končal na drugem mestu za Real Madridom, je bil nazadnje prvak 2011, hkrati pa je to njegov peti naslov v tem stoletju (2000, 2002, 2007, 2009). Prvega je osvojil leta 1996.

Tretje mesto Olympiacosu

Olympiacos je premagal Fenerbahče. Foto: Reuters Pred tem so v berlinski dvorani Uber odigrali tekmo za tretje mesto. Drugi grški klub na zaključnem turnirju Olympiacos je s 87:84 premagal turški Fenerbahče. Že v prvi četrtini je naredil osem točk razlike, ob polčasu vodil za 11 in prednosti ni več izpustil iz rok. Z 20 točkami je bil prvi strelec Olympiacosa Alex Peters, Nigel Williams-Goss je dal 12 točk, Nikola Milutinov in Giannnoulis Larentzakis pa po 10. Za Fenerbahče, kjer naloge pomočnika trenerja opravlja bivši selektor Slovenije Rado Trifunović, je največ točk, 19, prispeval Dyshawn Pierre.

Evroliga, zaključni turnir, finale in za tretje mesto

Nedelja, 26. maj: