Prvi finalisti košarkarske evrolige so košarkarji Panathinaikosa. Na polfinalni tekmi zaključnega turnirja najboljše četverice v Berlinu so s 73:57 premagali Fenerbahče. Najboljši strelec ekipe, ki jo je pomagal selekcionirati Sani Bečirović, je bil s 17 točkami Mathias Lessort, ki je še lani igral v ligi ABA. Nigel Hayes-Davis je dal za Fener 14 točk. Drugi finalist je nato postala najboljša ekipa rednega dela Real Madrid. Z 20 točkami prvega strelca Džanana Muse so Olympiacos iz Pireja premagali s 87:76.

Evroliga, zaključni turnir, polfinale

Petek, 24. maj:

Pred tekmo Panathinaikos - Fenerbahče je prišlo do navijaških neredov. Policija je 60 ljudi aretirala. Foto: Reuters Tekma, na kateri je Panathinaikos lovil svoj osmi, Fenerbahče pa četrti finale najmočnejšega evropskega tekmovanja, se je začela z zamudo. Ta je bila posledica navijaških neredov pred dvorano, zaradi njih so morali gledalcem začasno zapreti vhode, 60 navijačem pa so po podatkih policije tudi prepovedali vstop. Zamuda je slabo vplivala na turško ekipo, ki v prvi prvi polovici prve četrtine sploh ni dosegla koša in je zaostajala z 0:12. A je prišla k sebi, do polčasa se je približala. Tekma se je v korist grške ekipe dokončno prevesila v zadnji četrtini, ko so Turki grešili met za metom in se nekaj minut pred koncem kar predali. Razlika je narasla na 16 točk.

Real Madrid, branilec naslova in najboljše moštvo rednega dela, je na drugi polfinalni tekmi upravičil vlogo favorita in preprečil grški finale. Odločilno prednost si je priboril že v uvodni četrtini, ki jo je dobil z 18 točkami, nato pa je tekmeca držal na varni razdalji.

Grška ekipa je vodila le na samem začetku tekme s 3:2 in 6:5, Španci pa so po treh zadetih trojkah z delnim izidom 9:0, prednosti pa niso več izpuščali iz rok. Pri izidu 54:25 so imeli že 25 točk prednosti, na odmor pa odšli z 19. Grki se sicer niso predajali, v zadnji četrtini so prišli do osem točk zaostanka (69:77), več pa jim košarkarji Reala niso dovolili, tako da so se gladko uvrstili v svoj 21. finale tega tekmovanja.

Vincent Poirier in soigralci iz Madrida v drugem polfinalu proti Olympiacosu. Foto: Reuters

Pri zmagovalcih je Džanan Musa dosegel 20 točk, pri poražencih je bil s 23 točkami še bolj učinkovit Alec Peters, ki je zadel pet trojk, pod košema pa pobral tudi deset žog.

Tekma za tretje mesto bo v nedeljo ob 17. uri, veliki finale pa ob 20.00.

