Mike James je MVP evrolige

Američana Mika Jamesa, člana Monaca, so navijači, novinarji, kapetani in trenerji ekip izbrali za najkoristnejšega igralca košarkarske evrolige v tej sezoni, je liga objavila na svoji spletni strani. Na večni lestvici strelcev lige je 33-letni in 1,83 metra visoki košarkar v začetku marca letos na prvem mestu prehitel Grka Vasilisa Spanulisa.