Zgodovinski večer Skomine in pomanjkljivo oblečena svetlolaska

Danes se bosta za evropsko krono v Londonu udarila Borussia Dortmund in Real Madrid, pravico pa bo delil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Drugič v zgodovini bo tako največjo tekmo, kar jo premore klubski nogomet na svetu, sodil Slovenec. Prvič se je to zgodilo leta 2019, ko je največjo čast in priznanje v karieri dočakal Damir Skomina. Takrat sta se v finalu v Madridu pomerila angleška velikana Liverpool in Tottenham, dvoboj pa je zaznamovala tudi prekinitev v režiji pomanjkljivo oblečene svetlolaske.

Zgodilo se je pred natanko petimi leti. Pisal se je 1. junij 2019, na stadionu Wanda Metropolitano, ki ga odlično pozna kapetan slovenske izbrane vrste Jan Oblak, saj predstavlja dom madridskega Atletica, pa sta se udarila Liverpool in Tottenham.

Leta 2019 sta se za evropsko krono v Madridu spoprijela Liverpool in Tottenham. Rdeči so pod vodstvom Jürgena Kloppa zmagali z 2:0, glavni sodnik srečanja pa je bil Damir Skomina. Foto: Guliverimage/Getty Images

To je bil zgodovinski dan tudi za slovenski nogomet, saj je finale lige prvakov sodil Damir Skomina. Koprčan, ki je dobri dve leti pozneje končal bogato sodniško kariero, je imel takrat veliko dela. Že v drugi minuti pa je pokazal na belo točko, s katero je Liverpool ekspresno v vodstvo popeljal Mohamed Salah.

Prirediteljem je med finalom lige prvakov ponagajala Kinsey Wolanski. Foto: Reuters

Navijači, to je bil zadnji finale lige prvakov pred epidemijo covid-19, so napolnili madridski stadion do zadnjega kotička. Na drugi zadetek so čakali skoraj do konca, tri minute pred koncem je Belgijec Divock Origi podvojil prednost Kloppove čete in Liverpoolčanom zagotovil nov, že sedmi evropski naslov. Po dvoboju pa se ni toliko govorilo o predstavi rdečih, niti o odličnih obrambah brazilskega vratarja Alissona Beckerja, ki je paral živce Londončanom, kolikor o skrivnostni mični svetlolaski.

Kako je Kinsey Wolanski zaznamovala finale lige prvakov v Madridu?

Na igrišče je namreč zgolj v izzivalnih črnih kopalkah, ki so skoraj več odkrivale kot zakrivale, pritekla nepovabljena gostja Kinsey Wolanski. Sledila je nekajminutna prekinitev srečanja, naravno obdarjena Američanka pa je dosegla svoj namen. Promovirala je spletno oddajo njenega srčnega izbranca, njen profil na Instagramu pa je zgolj v enem večeru dobil več kot pol milijona novih sledilcev.

Kinsey Wolanski je opozorila nase tudi leta 2020 na slalomski tekmi v Avstriji. Foto: Sportida

Američanka je prihodnje leto še enkrat opozorila nase na športnem dogodku. Na tekmi svetovnega pokala v slalomu je v Schladmingu prečkala ciljno črto v zelo znanih črnih kopalkah, nosila v rokah napis "RIP Kobe," posvečen preminulemu košarkarskemu zvezdniku Kobeju Bryantu, in poskrbela za svojevrstno zmedo, o kateri si lahko več preberete tukaj.

Kaj vse se je dogajalo v finalu lige prvakov leta 2019?

V London je pripotovalo več deset tisoč privržencev Borussie in Reala. Foto: Reuters

Bo današnji finale lige prvakov minil v bolj športnem ozračju? Stadion Wembley bo poln do zadnjega kotička, preplavili pa ga bodo ljubitelji nogometa v rumeno-črnih oziroma belih dresih. Borussia bo lovila drugo, Real pa že kar rekordno 15. evropsko lovoriko. Začelo se bo ob 21. uri, ko bo Slavko Vinčić, drugi Slovenec v zgodovini lige prvakov, ki bo dočakal čast deliti pravico na tekmi vseh tekem, označil začetek spektakla.

