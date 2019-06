Skomina odpiskal konec: Liverpool poskakuje od sreče, Tottenham v solzah #video

Konec tekme. Novi evropski prvak je Liverpool, ki je osvojil že šesti naslov evropskega prvaka. Zmagal je z 2:0. Trener Jürgen Klopp je prekinil niz šestih zaporednih porazov v finalnih dvobojih!

90. minuta: Igralo se bo še pet minut sodnikovega podaljška. Heung-Min Son in Harry Kane udarila na vrata Liverpoola, a je bil Brazilec Allison Becker, ki si bo za nastop prislužil zelo visoke ocene, znova na mestu.

Goooool! 2:0 za Liverpool. V obdobju hudega pritiska Tottenhama je Liverpool podvojil prednost. Do žoge se je dokopal rezervist Divock Origi in z izjemnim strelom v nasprotni kot vrat premagal Huga Llorisa.

84. minuta: Christian Eriksen je nevarno streljal s prostega strela, a se je ponovno izkazal Allison Becker. V Madridu diši po izenačanju, ki bi tekmo prelevil v podaljšek, a je Brazilec na vratih rdečih nepremagljiv. Po novem je razmerje strelov v okvir vrat 5:3 za Londončane!

80. minuta: pritisk Tottenhama se stopnjuje. Najprej je vratarja Liverpoola namučil Heung-Min Son, nato pa še Lucas Moura. Ostaja 1:0, Tottenham pa je opravil še zadnjo menjavo. Napadalec Fernando Llorente je vstopil v igro namesto Deleja Allija.

78. minuta: priložnost za Tottenham. Kieran Trippier je poslal z desne strani predložek v osrčje kazenskega prostora, kjer je bil najvišji njegov soigralec Dele Alli, a je žoga zgrešila cilj in preletela prečko.

73. minuta: nova menjava pri Tottenhamu. Namesto nesrečnega in poškodovanega Moussaja Sissokoja, ki je zagrešil 11-metrovko, je v igro vstopil Eric Dier. Pred tem je skušal vratarja Liverpoola presenetiti Dele Alli, a se mu poizkus loba ni posrečil. Brazilec je žogo ujel brez težav. To je bil prvi strel Tottenhama v okvir vrat.

69. minuta: James Milner je bil blizu zadetka. Streljal je z roba kazenskega prostora, a je žoga za malo zgrešila cilj. Sreča za Londončane, ki še naprej zaostajajo z 0:1.

66. minuta: navijači Tottenhama so na nogah, v igro je prišel Lucas Moura, junak velikega preobrata v polfinalu v Amsterdamu, ko je mrežo Ajaxa v drugem polčasu zatresel kar trikrat. Bo zlati adut Tottenhama tudi tokrat? Igro je zapustil Harry Winks.

65. minuta: Tottenham še vedno ni streljal niti enkrat v okvir vrat Liverpoola. Skupno razmerje v strelih je 8:4 za rdeče, ki vodijo z 1:0.

58. minuta: Liverpool se je kot prvi v finalu odločil za menjavo. Namesto povratnika Firmina je v igro vstopil Divock Origi. Belgijec je na povratni polfinalni tekmi dvakrat zatresel mrežo Barcelone. Le štiri minute pozneje je James Milner vstopil namesto Georginia Wijnalduma, prav tako strelca dveh zadetkov pri znameniti zmagi Liverpoola nad Katalonci (4:0). Strateg Jürgen Klopp je tako dokaj hitro izkoristil dve menjavi.

Začetek drugega polčasa. Liverpoolu se nasmiha šesti evropski naslov, Tottenham pa napada svojega prvega. Trenerja se nista odločila za menjave.

Konec prvega dela. Po dveh minutah sodnikovega podaljška se je končal prvi del. Po uvodnih 45 minutah je v boljšem položaju Liverpool, ki vodi z 1:0. Bo trener rdečih Jürgen Klopp po šestih zaporednih porazih v finalih raznih tekmovanj končno dočakal zgodbo s srečnim koncem?

45. minuta: lepa priložnost za strel z roba kazenskega prostora se je ponudila Christianu Eriksenu, a se je Dancu povsem ponesrečil strel, tako da Alissonu Beckerju sploh ni bilo potrebno posredovati.

38. minuta: branilec Liverpoola Andy Robertson je krenil v protinapad in se odločil za strel z razdalje. Močno je ustrelil, žoga je letela pod prečko, a je izvrstno posredoval Hugo Lloris in žogo preusmeril v kot.

30. minuta: konec je uvodne tretjine finalnega srečanja lige prvakov, gledalci na stadionu Wanda Metropolitano pa so videli le en strel v okvir vrat. Tisti, ki ga je z bele točke v 2. minuti sprožil strelec Mohamed Salah. V strelih mimo vrat je razmerje 3:1 za Liverpool. Tottenham ima večjo posest žoge (60:40).

18. minuta: tekma je bila na kratko prekinjena, saj je na igrišče pritekla nepovabljena svetlolasa navijačica. Ni bila v Evinem kostimu, kot je pogosto navada na otoških športnih prireditvah, ampak v kopalkah. Z igrišča so jo pospremili varnostniki.

Streaker on the pitch at the Champions League Final. I think that’s the only time someone hot streaked 😂 pic.twitter.com/C6yc1234pK

17. minuta: mladi branilec Liverpoola Trent Alexander-Arnold, prvi nogometaš, mlajši od 20 let, ki je zaigral na dveh zaporednih finalih lige prvakov, se je odločil za strel z razdalje. Prodrl je po desni strani, nato pa skušal zadeti v nasprotni kot vrat, a je žoga zgrešila cilj.

12. minuta: Joel Matip je storil prekršek nad povratnikom Harryjem Kanom. Navijači Tottenhama so pričakovali rumeni karton, a je ostalo le pri ustnem opozorilu. Ostaja 1:0 za Liverpool, Tottenham pritiska na vrata rdečih.



Goooool! 1:0 za Liverpool! Mohamed Salah je izkoristil najstrožjo kazen in premagal Francoza Huga Llorisa. Rdeči vodijo z 1:0, Tottenham se je nepričakovano hitro znašel v težavah. Salah je v karieri zatresel mrežo Tottenhama že šestkrat.

2' - GET IN! What a start. Mo Salah nets the penalty in style to give us the lead in Madrid!! #UCLfinal pic.twitter.com/21NRmkV45e