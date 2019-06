Klopp napol pijan, čeprav je pil le vodo #video

V vrstah Liverpoola, novega evropskega prvaka, je bil najbolj srečen in evforičen Jürgen Klopp. Nemški strateg je prekinil niz šestih zaporednih porazov v finalu in si prislužil čestitke iz tabora poražencev. Trener Tottenhama Mauricio Pochettino je priznal, kako mu je zgodnja 11-metrovka, ki jo je hitro dosodil Damir Skomina, povsem porušila koncept.

Nogometaši Liverpoola so osvojili prvo lovoriko pod vodstvom Jürgena Kloppa. Angleški naslov, katerega rdeči čakajo že skoraj tri desetletja, jim je ušel za eno samcato točko. Kar pa se tiče evropskega, niso naredili napake, ampak po zgodovinskem preobratu proti Barceloni v finalu premagali še Tottenham (2:0).

Najlepši večer v karieri

Po zmagi v objemu z lastniki kluba in igralci. Foto: Reuters Nemški trener, ki je postal prvič evropski prvak, je bil po veliki zmagi na Wanda Metropolitanu poln čustev. ''Zelo sem srečen za moje fante, za mojo družino. Trpeli so zame, ta naslov si zaslužijo bolj kot kdorkoli drug. Ste kdaj videli, kako se borijo moji fantje? Kako se borijo brez goriva v motorju? Imamo pa tudi vratarja, ki skrbi za to, da zahtevna posredovanja izpadejo navzven enostavna,'' je najprej pohvalil izbrance, ki so mu pričarali prekrasno izkušnjo.

''To je najlepši večer v moji profesionalni karieri. Zelo je pomemben za naš razvoj in napredek. Zdaj lahko nadaljujemo delo. Lastniki kluba niso nikdar pritiskali na nas. Dvajset minut po tekmi sem že napol pijan, čeprav sem do zdaj pil le vodo,'' je v svojem slogu za BT Sport opisoval razpoloženje po prvi lovoriki, ki jo je osvojil z Liverpoolom.

Vrhunci srečanja:

Kapetan Liverpoola: Naš trener je ustvaril nekaj neverjetnega

Čustven pozdrav trenerja in kapetana Liverpoola. Foto: Reuters O tem, kako velike prste ima pri naslovu Liverpoola vmes trener, je dovolj nazorno spregovoril kapetan Liverpoola Jordan Henderson.

''Brez našega trenerja bi bilo kaj podobnega nemogoče. Med sezono smo naleteli na veliko težkih obdobij, a je v slačilnici ustvaril takšno povezanost, da mu gredo posebne zahvale. Ustvaril je nekaj neverjetnega. Zelo sem ponosen, da sem del tega nogometnega kluba in da lahko nosim kapetanski trak,'' se je zahvalil trenerju, da je lahko dočakal tako slavnosten trenutek, ko mu je predal pokal predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin.

Pochettino spregovoril o hitri 11-metrovki

Med tekmo se je strateg Tottenhama zapletel tudi v pogovor s slovenskim sodnikom Damirjem Skomino. Foto: Guliver/Getty Images Tottenham je z uvrstitvijo v finale poskrbel za največji evropski dosežek v zgodovini. Argentinski strateg Mauricio Pochettino je verjel v srečen konec, zato je bil po porazu pričakovano zelo poklapan. ''Težko je govoriti. Zelo smo razočarani, a se počutim zelo ponosnega na moje igralce. V finalih se igra zaradi tega, da se jih dobiva, ne pa zaradi vtisa o dobri igri. Dosojena 11-metrovka po 20 sekundah je bila za nas velik udarec. Močno je vplivala na potek srečanja,'' je priznal, kako mu je zgodnje vodstvo Liverpoola, z bele točke je bil 2. minuti uspešen Mohamed Salah, porušilo načrte.

''Čestitke Liverpoolu, Kloppu, igralcem, klubu in navijačem. Za njimi je izjemna sezona. Bili so fantastični. Ta poraz zelo boli, a moramo iti naprej. Moramo ostati mirni in spremeniti razpoloženje. Moramo misliti pozitivno,'' bo skušal čimprej prepričati igralce, da se vrnejo k pozitivnim mislim in v novo sezono vstopijo lačni še večjega dokazovanja.