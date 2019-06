Atraktivna blondinka pritekla in prekinila finale lige prvakov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igrala se je 18. minuta. Liverpool je v finalu lige prvakov v Madridu vodil proti Tottenhamu z 1:0, nato pa je na zelenico zgolj v kopalkah pritekla svetlolasa nepovabljenka in poskrbela za prekinitev srečanja. Televizijske kamere so jo ignorirale, povsem drugače pa je bilo s fotografi. Ponujamo potek dogodkov, ki so ga namerno prezrli v neposrednem prenosu.