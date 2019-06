Ne le čast, Damirja Skomino čaka tudi bogat zaslužek

Slovenija spada med manjše evropske države, a bo danes na velikem spektaklu lige prvakov zastopana kot velesila. Čeprav Tottenham in Liverpool v svojih vrstah nimata slovenskih legionarjev, bodo milijoni ljubiteljev nogometne igre med dvobojem večkrat slišali za Slovenijo. Srečanje bo namreč sodil Damir Skomina in s tem dosegel vrhunec, odkar deli pravico na največjih tekmah.

Sodnik postal zaradi diagnoze zdravnikov

Mednarodni sodnik je postal leta 2003. Foto: Vid Ponikvar "Sojenje v finalu lige prvakov zame predstavlja izjemno čast, obenem pa gre za še večjo odgovornost,'' je pred tedni poudaril 42-letni Koprčan. Ko mu je sodniški odbor Evropske nogometne zveze (Uefa), v katerem ima pomembno vlogo njegov rojak Vladimir Šajn, zaupal največjo nalogo, odkar sodi na mednarodnih tekmah, je dočakal izziv, o katerem sanjajo vsi evropski nogometni sodniki.

Nepremičninski agent iz Primorske je postal sodnik zaradi napačne diagnoze zdravnikov. Pri 16 letih je prenehal igrati nogomet, saj je mislil, da mu nagaja srce. Šest let pozneje so mu možje v belem sporočili veselo novico, da je bila diagnoza o težavah s srcem napačna.

Na prvi tekmi v 1. SNL izključil kar štiri igralce Velja za odločnega sodnika z močno avtoriteto. Foto: Guliver/Getty Images Ljubezen in strast do nogometa je zažarela na novo, a v nekoliko drugačni obliki. Postal je vrhunski sodnik. Dokazoval se je tako hitro, da je prvič vodil prvoligaško tekmo že pri 24 letih. ''Dobro se spominjam te tekme. Takoj je pokazal avtoriteto na igrišču in izključil kar štiri nogometaše. Olimpija je gostovala v Domžalah, Skomina pa je bil že kot mladi sodnik zelo samozavesten in odločen. Spominjam se ga še kot mladeniča s čopom,'' je na našo željo obujal spomine predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović, ki je pred leti tudi sam večkrat sodil prvoligaške dvoboje. Skomina je na dvoboju v Domžalah pokazal rdeče kartone Vladimirju Karadžiću, Kaji Kaliniću (oba Domžale), Ismetu Munishiju in Francu Fridlu (oba Olimpija), Ljubljančani pa so v dramatični tekmi zmagali s 3:2. To je bil zanimiv obračun, na katerem so nastopili tudi zdajšnji predsednik Sindikata SPINS Dejan Stefanović, pa selektor mlajših kategorij Agron Šalja, nekdanja reprezentanta Ermin Raković in Sebastjan CimirotiĆ, trener Celja Dušan Kosić … Trenerja sta bila Mihajlo Petrović in Bojan Prašnikar, kapetan Domžal je bil Nenad Protega, za zmaje je branil Nihad Pejković, na klopi za rezervne igralce pa je sedel Jasmin Handanović. Bilo je 30. julija 2000, Skomina pa je takoj opozoril nase.

Uefa ocenila, da ni boljšega

V tej sezoni prvič vodi ligo prvakov s pomočjo sistema VAR. Foto: Reuters Skoraj 19 let pozneje, ko je za njim že bogata kariera in si je ustvaril članstvo med svetovno elito nogometnih sodnikov, bo izkusil največjo čast. Sodil bo v finalu lige prvakov.

Pred tem je že sodil v finalu evropske lige, pa tudi v evropskem superpokalu, pravico je delil na evropskem in svetovnem prvenstvu, v ligi prvakov pa je pred tem že trikrat sodil v polfinalu. Evropska nogometna zveza (Uefa) na čelu z rojakom Aleksandrom Čeferinom mu je dodelila poseben izziv in mu dala vedeti, da po njenem mnenju v tem trenutku ni primernejšega kandidata za najbolj odgovorno in naporno nalogo, kar si jo lahko zamisli nogometni sodnik.

Pri delu mu bosta pomagala Ljubljančan Jure Praprotnik in Robert Vukan iz Gornje Radgone. Četrti sodnik bo Antonio Mateu Lahoz iz Španije, videosodnik pa Danny Makkelie iz Nizozemske.

V finalu bo zaslužil 5.800 evrov Zaradi dela nogometnega sodnika je zamrznil službo nepremičninskega agenta. Foto: Sportida V vrhunskem nogometu se pretakajo ogromni denarji. Plače nogometašev so segle visoko v nebo, na delu bodo milijonarji v dresih Tottenhama in Liverpoola. Žepe pa bodo po finalu lige prvakov napolnili tudi sodniki. Skomina bo tako po odgovorni nalogi, ko bo njegove poteze podrobno spremljala svetovna nogometna javnost, bogatejši za 5.800 evrov. Toliko znaša v tej sezoni plačilo sodnikom, ki spadajo v elitno kategorijo in v ligi prvakov sodijo dvoboje od četrtfinala dalje. Pred tem so sodniki elitne kategorije za vsak dvoboj v ligi prvakov prejeli 4.800 evrov. Zaslužki sodnikov so tako v najbolj prestižnem evropskem tekmovanju nekoliko zrasli. Za primerjavo, srbski sodnik Milorad Mažić, ki je lani sodil finale lige prvakov med Realom in Liverpoolom v Kijevu, je prejel 4.500 evrov. Skomina bo tako zaslužil 12-krat več kot na dvoboju Prve lige Telekom Slovenije, treba pa je še prišteti, da za vsak delovni dan v Madridu prejme še dnevnico v višini 200 evrov. To pa niso največji zaslužki, kar se tiče nogometnih sodnikov. Na zadnjem evropskem prvenstvu je sodnik na eno tekmo zaslužil okroglih 10 tisoč evrov, na lanskoletnem svetovnem prvenstvu v Rusiji pa je Skomina kot eden izmed 16 izbranih glavnih sodnikov na tekmovanju prejel skupno plačilo v višini 57 tisoč evrov. Sportal "Nisem prepričan, ali sta v finalu res dve najboljši ekipi"

Veliko priznanje za celotni slovenski nogomet

Radenko Mijatović kot nekdanji sodnik dobro ve, kako velik podvig je uspel 42-letnemu Koprčanu. Foto: Vid Ponikvar Predsednik NZS Radenko Mijatović resno razmišlja o tem, da bi Skomini za izjemen dosežek, sojenje v finalu lige prvakov, v prihodnosti podelili častno priznanje. ''Včeraj smo se s sodniki srečali v Madridu. Zaželel sem jim veliko sreče v finalu,'' nam je povedal prvi mož slovenskega nogometa, ko smo ga zmotili v španski prestolnici.

''To je nekaj fenomenalnega. Dogajanje v ligi prvakov so v tej sezoni zaznamovali tudi slovenski nogometaši, da pa imamo sodnika v finalu, pa je nekaj izjemnega. Veliko priznanje zanj, za sodniško organizacijo in slovenski nogomet kot celoto. Za vse nas,'' je presrečen nekdanji sodnik, ki je v preteklosti sodeloval s Skomino na različne načine, zlasti na področju vzgoje in izobraževanja.

''Pokazal je skokovit razvoj skozi izobraževanje, vztrajno in predano delo, močan značaj. Je zelo trden in ambiciozen, izkušnje na največjih tekmah pa so prišle tako daleč, da pomeni ogromno v evropskem sojenju. Prepričan sem, da bo danes kos nalogi. Izkušenj ima več kot dovolj,'' se veseli trenutka, ko mu bo lahko na stadionu Wanda Metropolitano, ki ga pozna do podrobnosti slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, čestital za uspešno izvedeno nalogo v finalu.

Komu bo zvečer predal pokal predsednik Uefe Aleksander Čeferin? Dvoboj se bo začel ob 21. uri. Foto: Reuters