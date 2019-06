"Nisem prepričan, ali sta v finalu res dve najboljši ekipi"

Ekipi Liverpoola in Tottenhama bosta danes ob 21. uri na madridskem stadionu Wanda Metropolitano igrali finale nogometne lige prvakov. Pred zadnjim dejanjem letošnje klubske sezone so o morebitnih favoritih in razpletu finala svoja mnenja strnili trije nekdanji slovenski reprezentanti. Kdo bo po njihovem osvojil ligo prvakov? Liverpool šestič ali Tottenham prvič?

Pred Liverpoolom in Tottenhamom je še zadnja tekma te sezone. Večina nogometnih strokovnjakov več možnosti za uspeh pripisuje Liverpoolu, med drugim tudi zaradi tega, ker imajo Redsi že kar nekaj izkušenj z nastopi v finalu, do zdaj so v ligi prvakov v finalu zaigrali osemkrat, nazadnje lani, ko so morali priznati premoč Real Madridu. Na drugi strani je Tottenham že z uvrstitvijo v finale poskrbel za zgodovinski uspeh kluba, ki do letos še ni igral v finalu najelitnejšega evropskega tekmovanja.

Mladen Rudonja več možnosti pripisuje Liverpoolu. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Zagotovo je Liverpool v boljši formi, v angleškem prvenstvu je dominiral, z malo nesreče jim je 97 točk zadostilo le za drugo mesto. Imeli so to nesrečo, da igrajo v dobi izjemnega Manchester Cityja. Mislim, da bo finale v ligi prvakov izjemno zanimivo od prve do zadnje minute, saj gre za ekipi iz iste lige, ki se predobro poznata. Prednost dam Liverpoolu, ker je boljša ekipa. Jim pa zagotovo ne bo lahko, sploh zdaj ko bo Tottenham igral s popolno postavo. Nogometaši Tottenhama so izjemno neugodni nasprotniki, zato verjamem, da je vse mogoče. V ligah, kjer odloča ena tekma, se zgodi, da včasih ne zmaga najboljši. Sem na strani Liverpoola in jim pripisujem večje možnosti za osvojitev pokala, a to ni zagotovilo za uspeh," pred finalom napoveduje nekdanji slovenski nogometaš Mladen Rudonja.

Skomini se bo pridružil osemletni Luka

Tekma pa bo posebnega pomena za nekdanjega slovenskega reprezentanta Marinka Galića, ki bo v finalu spremljal enega izmed mladih igralcev iz svoje nogometne šole. "Sam sicer nisem imel namena gledati te tekme, saj ne spremljam angleških ekip, a bom z veseljem pospremil delo Damirja Skomine. Še posebej bo zame zanimivo pred začetkom tekme, saj bo glavnega sodnika na igrišče pospremil eden izmed mladih nogometašev iz moje nogometne šole," pojasnjuje Galić.

Gre za osemletnega Luko Vigeleta, o katerem smo na naši spletni strani že pisali. Vigele je "vstopnico" za madridski finale prejel v nagradni igri, ki so jo izvedli pod okriljem družbe Mastercard in je na sončni strani Alp naletela na ogromen odziv. Vigele bo tako poleg Čeferina in Skomine še tretji Slovenec v finalu. "Mislim, da ne bom povedal nič novega, če rečem, da je Liverpool v prednosti. Imajo boljšo ekipo od Tottenhama in verjetno tudi tisto željo po osvojitvi te prestižne lovorike, na katero čakajo že 14 let. Tekma pa bo zagotovo izjemno zanimiva," o sami tekmi še razmišlja Galić.

Prašnikar: Štirje angleški klubi veliko presenečenje

Nekdanjega trikratnega slovenskega selektorja Bojana Prašnikarja je presenetila prevlada angleških klubov v tej sezoni evropskih tekmovanj. "Zame je bila uvrstitev štirih angleških klubov v finale tako lige Europa kot lige prvakov veliko presenečenje. Angleški nogomet v zadnjih letih ni kotiral tako visoko, kot to na koncu kaže letošnji zaključek sezon. Oba polfinalna obračuna sta bila izjemna, prava reklama za nogomet, zato morda še vedno nisem prepričan, ali sta se v finalu znašli dve najboljši ekipi. Gre za eno tekmo, kljub temu, da je Liverpool favorit, je mogoče vse," podobno kot Rudonja razmišlja Prašnikar.

