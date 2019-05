Fantič iz Maribora deležen časti, o kateri sanjajo milijoni sovrstnikov po vsem svetu #video

Nagradna igra, ki so jo izvedli pod okriljem družbe Mastercard, je na sončni strani Alp naletela na ogromen odziv. Mladi ljubitelji nogometa niso zamudili priložnosti, da bi podali kandidaturo za nevsakdanjo vlogo, o kateri sanjajo številni njihovi sovrstniki, ko spremljajo največje spektakle po svetu. Zmagovalec je namreč prejel mikavno nagrado, saj je postal eden izmed 22 spremljevalcev udeležencev finala lige prvakov.

Najprej navijal za Barcelono, zdaj bo za Liverpool

Ko je Luka Vigele izvedel srečno novico, so ga starši takoj izmerili. Če bi bil namreč višji od 135 centimetrov, ne bi ustrezal kriteriju za izbor spremljevalca (spremljevalke) v finalu lige prvakov. Foto: Planet TV Žreb je določil, da se bo v špansko prestolnico odpravil osemletni Luka Vigele, ki je bil v petek v mestu ob Dravi deležen velike medijske pozornosti, saj se je predstavil javnosti in zaupal, za koga bo stiskal pesti v velikem finalu. ''Bil sem zelo vesel, tako kot moja mami in ati. Najprej sta me izmerila, ali sem dovolj majhen. Če bi bil višji od 135 centimetrov, ne bi smel iti v Madrid,'' je pojasnil mladi Mariborčan, ki obožuje nogomet in ga trenira v šoli nekdanjega reprezentanta Marinka Galića. Podobno kot legendarnemu branilcu slovenske izbrane vrste in NK Maribor je tudi njemu všeč Barcelona.

''Najprej sem hotel, da bi se v finale uvrstila Barcelona, potem pa ji ni uspelo, zato bom v finalu navijal za Liverpool,'' je pojasnil Luka, ki si torej želi, da bi rdeči pod vodstvom Jürgena Kloppa 1. junija v vseangleškem finalu odpravili Tottenham in se povzpeli na evropski prestol. Upa tudi, da mu bo sreča tako naklonjena, da bi lahko na igrišče popeljal katerega izmed nogometašev Liverpoola.

Upa, da bo lahko pospremil na igrišče katerega izmed zvezdnikov Liverpoola. Foto: Reuters

Čaka ga nepozabna in neprecenljiva izkušnja, v špansko prestolnico pa se bo odpravil z očetom. Tako je nanesel žreb, v katerem je njegova mati potegnila krajšo, bo pa lahko podobno kot milijoni nogometnih navdušencev po vsem svetu spremljala slavnostni prihod finalistov na igrišče prek televizijskih zaslonov in na njih uzrla zelo znan obraz, ki bo 1. junija zagotovo izžareval veselje, srečo in neizmeren ponos.

Mariborčani in Ljubljančani danes v Ljudskem vrtu drug ob drugem

Drago Cotar in Aleš Petejan ne skrivata zadovoljstva zaradi sodelovanja NK Maribor in družbe Mastercard Slovenija. Foto: Matjaž Vertuš ''Izjemno smo veseli, da smo dobili eno od 22 zelo zaželenih mest za Slovenca,'' ne skriva navdušenja Aleš Petejan, vodja trženja družbe Mastercard Slovenija, ki tovrstne akcije zelo podpira tudi zaradi spodbujanja družinskega pridiha na nogometnih tekmah. Zaradi tega je njegovo zadovoljstvo še toliko večje, ker je akcija #ŽogaZbližuje, s katero želi NK Maribor v sodelovanju z družbo Mastercard na štadion privabili čim več mladih družin, v polnem zagonu.

''Zadovoljni smo, da smo z NK Maribor začeli iniciativo Žoga zbližuje, ki je namenjena spodbujanju pozitivnega navijaštva, medgeneracijskega povezovanja. Na derbiju bomo imeli več kot 200 ljudi, različnih družin z vseh koncev Slovenije, ki si bodo prišle ogledat derbi. Z ramo ob rami bodo tam mariborske in ljubljanske družine. To je sporočilo, ki ga želimo dati pozitivnemu navijanju,'' je potrdil, da se danes v Ljudskem vrtu obetajo zgodovinski prizori, saj bodo v družinskem sektorju druga zraven druge sedele družine iz dveh največjih slovenskih mest, ki bosta danes navijali za svoje. Gostitelji za Maribor, gostje za Olimpijo. Če bodo vijolice premagale zmaje, si bo Milaničeva četa zagotovila naslov državnega prvaka že štiri kroge pred koncem.

Družinski sektor bo na današnjem večnem derbiju, ki bi že lahko odločil prvaka Slovenije, poln družin iz različnih slovenskih mest. Tudi iz Maribora in Ljubljane. Foto: Matjaž Vertuš

Akcijo #ŽogaZbližuje podpira tudi predsednik NK Maribor Drago Cotar. ''Družine spodbujamo k obisku. Želeli bi si, da bi bil stadion vedno tako poln kot na tekmi proti Olimpiji, čeprav ima zdaj direktor težave, kako zagotoviti še dodatne vstopnice. Moja želja je, da bi bil družinski sektor še večji. Da bi na tekme privabili čim več gledalcev. Nogomet se igra zaradi gledalcev. Skupaj z Mastercardom smo se priključili akciji, jo podpiramo in jo bomo še naprej,'' je prvi mož mariborskega kluba, ki se v tej sezoni poteguje za dvojno krono, napovedal, da bodo tovrstne akcije v Ljudskem vrtu vedno dobrodošle, nato pa zaželel še veliko užitkov zmagovalcu nagradne igre Luki.

Večni derbi bo danes napolnil tribune Ljudskega vrta. Foto: Sportida