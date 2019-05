Olimpijo opozarja, da bo naletela na evropski Maribor #video #video

Scenarij, ki bi se lahko razpletel v soboto, močno spominja na dogodke izpred šestih let. Takrat je Maribor prav tako v 32. krogu Prve lige Telekom Slovenije gostil Olimpijo in za novo državno krono potreboval zmago. Dočakal jo je, zmagoviti gol za 2:1 je zabil Robert Berić, zdajšnji zvezdnik St. Etienna, s katerim mu gre odlično v francoskem prvenstvu. Takrat je bil njegov trener pri Mariboru Darko Milanič, na igrišču pa je sodeloval z Martinom Milcem.

Milanič ne živi od nostalgije

Darko Milanič se je po zmagi nad Olimpijo (2013) znašel na rokah varovancev in poletel po zraku. Foto: Vid Ponikvar Strateg in desni bočni branilec sta strnila vtise in pričakovanja pred sobotnim spektaklom, na katerega se bodo Mariborčani odpravili z ohlajenimi steklenicami šampanjca. Milanič, trofejni trener vijolic, se dobro spominja veselja po zmagi nad Olimpijo leta 2013, ki je prinesel naslov.

''V nekem trenutku človek živi tudi od nostalgije. V tem trenutku ne živim od nostalgije, pomembnejša mi je sedanjost,'' sporoča trener, ki ima z Mariborom sklenjeno pogodbo do leta 2021, v prihodnji sezoni pa namerava z vijolicami napadati tudi odmevnejši evropski uspeh. Na primer nastop v skupinskem delu lige prvakov, ki ga je Maribor nazadnje občudoval leta 2017.

Milec ne bi imel nič proti

Martin Milec se dobro spominja proslavljanja lovorike leta 2013. Foto: Vid Ponikvar Takrat je bil član vijolic tudi Milec, ki pa se zelo dobro spominja tudi proslavljanja naslova iz leta 2013 po zmagi nad zeleno-belimi tekmeci iz Ljubljane. ''To so lepi spomini, a vemo, da nas jutri čaka nekaj novega, drugačnega. Si pa vseeno želimo, da bi se zgodovina spet ponovila,'' nima nič proti, če bi Maribor popeljal goste iz prestolnice v kozji rog.

Naskakoval bo jubilejno 50. zmago nad Olimpijo v obdobju samostojnosti Slovenije. Olimpija bo na drugi strani poskušala vpisati šele 23. zmago nad Mariborom. To bo 102. večni derbi na sončni strani Alp, na katerega se Olimpija pripravlja pod vtisom dveh zaporednih zmag iz Ljudskega vrta, ki jih je dosegla lani in dokazala Mariboru, da bi lahko predstavljala zahtevnega tekmeca tudi v soboto.

Nogometaši Maribora so takrat prihrumeli iz slačilnice, poškropili trenerja in si dali duška med novinarsko konferenco po tekmi. Foto: Vid Ponikvar

Milec opozarja Olimpijo, da bo imela v soboto opravka z moštvom, ki bo dobro vedelo, kaj mora storiti za uresničitev cilja. ''Lahko pričakujete evropski Maribor. Takšnega, ki zna odigrati take tekme. Resnično si želim, da bi v primerjavi z zadnjimi domačimi derbiji, ki smo jih izgubljali, jutri to obrnili v svojo korist.''

Brez Cretuja, Uskokovića in tudi Šulerja Zaradi kazni bo trener Milanič pogrešal Alexandruja Cretuja, na seznamu poškodovanih pa sta branilca Marko Šuler in Luka Uskoković.

Navijači bodo prišli na svoj račun

Bosta Zlatko Zahović in Darko Milanič v soboto nazdravila še eni lovoriki v obdobju njunega plodnega sodelovanja pri NK Maribor? Foto: Vid Ponikvar Maribor vstopa v zadnji večni derbi v prvenstvu v tej sezoni, eden bo še 30. maja v finalu pokala Slovenije, z ogromno prednostjo. Olimpiji beži za 11 točk, navijači pričakujejo zmago, s katero bi ji ušli na neulovljivo razliko in proslavili 15. zvezdico.

''Navijačem bomo ponudili tisto, kar tudi pričakujejo. Igrali bomo na zmago, tako se bomo tudi obnašali od prve do zadnje minute. Želimo zmagati skupaj z navijači,'' je izpovedal veliko željo Milanič, nič kaj drugače pa o tem ne razmišlja Milec. ''Želim si, da bi navijačem podarili to zmago in jo skupaj proslavili v Ljudskem vrtu,'' komaj čaka, da bo stopil pred polne tribune in se spoprijel z največjim slovenskim tekmecem, pri katerem bo igral eno izmed glavnih vlog njegov prijatelj Stefan Savić.

Obračun med Mariborom in Olimpijo lahko spremljate v neposrednem prenosu na Planet TV od 17.15. Prekmurski sodnik Bojan Mertik (Odranci), ki bo prvič sodil na večnem derbiju, bo začetek srečanja označil ob 17.45.