Predsednik Olimpije okrcal Mariborčane

Predsednik Olimpije Milan Mandarić bo uresničil napoved, ki jo je podal po zadnjem večnem derbiju v Ljudskem vrtu, ko je bil na častni tribuni tarča žaljivk in napadov mariborskih gledalcev. Ljubljanski klub mu je predlagal, naj v soboto raje ostane doma, saj NK Maribor ne more poskrbeti za ustrezno varnostno raven. Mandarić ne skriva obžalovanja, da ga ne bo v Mariboru, obenem pa trdno verjame v zmago Olimpije, s katero bi vijolicam preprečili sobotno slavje ob zagotovitvi naslova prvaka.

''Fantom sporočam, da bom z njimi in da trdno verjamem v njihovo športno moč in v zmago. Žal mi je, da me ne bo v Mariboru, vendar se preprosto ne želim še enkrat soočiti z občinstvom, ki s svojim nespodobnim vedenjem resno škoduje športu, v katerem delujem več kot 40 let in do katerega gojim veliko ljubezen in strast,'' je predsednik NK Olimpija Milan Mandarić razkril razloge, zaradi katerih se v soboto ne bo udeležil večnega derbija v Mariboru, ampak ga spremljal drugje.

Vrhunci zadnjega večnega derbija v Mariboru (1:2):

Razočaran je, da ne bo mogel v živo bodriti in spremljati nogometašev Olimpije, ki so na zadnjih dveh gostovanjih utišali Ljudski vrt in se v Ljubljano vrnili bogatejši za zmago. Če bi podaljšali zmagoviti niz v Mariboru, bi s tem preprečili veliko sobotno proslavo na stadionu pod Kalvarijo. Vijolice bi si namreč v primeru zmage nad branilci naslova v 32. krogu Prve lige Telekom Slovenije že zagotovile 15. državno krono.

Mariborski navijači napadli avtomobil z Mandarićem

Tokrat ga ne bo na VIP tribuni v Ljudskem vrtu. Foto: Planet TV Ljubljanski klub je v sporočilu za javnost podrobno zapisal, kaj je predsednika Olimpije 27. oktobra 2018 zmotilo ob spremljanju večnega derbija v Ljudskem vrtu: ''Izpostavljen je bil agresivnim napadom gledalcev ter vulgarnim žalitvam in grožnjam vidno pijanih navijačev. Po končani tekmi je skupina mariborskih navijačev napadla avtomobil, v katerem se je predsednik Mandarić s sodelavci odpravil s parkirišča tamkajšnjega stadiona. Dejstvo je, da prisotnost vodstva NK Maribor, ki je z nami delilo VIP-prostore, ni preprečila ali zmanjšala agresivnosti mariborskega občinstva.''

Pred zadnjim prvenstvenim derbijem v tej sezoni je Olimpija s strani vodstva NK Maribor dobila informacije, da bo poskrbel za dodatne zaščitne ukrepe, da bi se izognili podobnim incidentom znotraj stadiona, a to ni zadoščalo za spremembo odločitve o tem, da se predsednik ne bo udeležil tekme.

V soboto se obeta največji spektakel klubskega nogometa v Sloveniji, ki naj bi ga spremljalo okrog 12 tisoč ljubiteljev nogometa. Foto: Mario Horvat/Sportida

''Vodstvo NK Maribor nam je hkrati razložilo, da ne more nikakor vplivati na vedenje navijačev pred stadionom, na parkiriščih ali na ulici. V NK Olimpija smo menili, da sprejeti ukrepi ne zagotavljajo ustrezne varnostne ravni, zato smo predsedniku svetovali, naj vztraja pri svoji odločitvi, ki jo je javnosti sporočil po omenjenih dogodkih,'' so zapisali pri najbližjem zasledovalcu Maribora in s tem pojasnili, zakaj bo sedež na VIP-tribuni, namenjen bogatemu Američanu srbskih korenin, v soboto ostal prazen.

Linta, Barišić, Pevnik, zdaj še Hadžić

Zoran Barišić je konec oktobra 2018 popeljal Olimpijo do vedno prestižne zmage v Mariboru. Foto: Mario Horvat/Sportida Mandarić bo tako izpustil prvi večni derbi v tej sezoni. Olimpija je, zanimivo, prav na vseh štirih računala na drugega glavnega trenerja.

Na uvodnem, ki ga je Maribor poleti dobil v Stožicah s 3:0, je bil prvi trener Aleksandar Linta, jeseni se je pod zmago zmajev v Mariboru z 2:1 podpisal Zoran Barišić, 16. marca, ko se je derbi v Stožicah končal brez zadetkov, pa je bil trener gostiteljev Robert Pevnik. Na vročem stolčku ga je nasledil Safet Hadžić, ki bo poskušal v Mariboru ostati neporažen in s tem prestaviti proslavljanje naslova na Štajerskem.

