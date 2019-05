Milanič želi proslavljati z navijači, Vidmar bi mu rad pokvaril zabavo #video

Potem ko sta največja slovenska kluba v 31. krogu Prve lige Telekom Slovenije uresničila cilj in si nista privoščila spodrsljajev, je postalo jasno, da bi bil lahko novi prvak Prve lige Telekom Slovenije znan že ta konec tedna. Maribor je po zmagi v Novi Gorici (3:1) ohranil 11 točk prednosti pred Olimpijo, ki je bila v nedeljo boljša od Triglava (4:2).

Milanič opozarja na pomanjkanje ravnovesja

"Jan in Luka sta dobro sodelovala, bila ob učinkovitosti živahna v igri. Kot moštvo pa smo znova imeli mirnost, ki jo izžarevamo na gostujočih igriščih. To moramo zadržati in poskrbeti, da bo tako tudi na domačem terenu, kjer bi se morali dobro počutiti, a včasih po koncu tekme ni tako. Tukaj potrebujemo večje ravnovesje," je trener Darko Milanič po zmagi nad vrtnicami pohvalil osrednja napadalca Jana Mlakarja (dva zadetka) in Luko Zahovića (en zadetek, drugi je bil nepravično razveljavljen zaradi neobstoječega prepovedanega položaja).

Odmevi po zmagi Maribora nad Gorico (prispevek Roka Kovačiča):

Trofejni trener Maribora je tudi opozoril na nenavadno okoliščino, s katero ima v tej sezoni opravka njegov klub. Vijolice bistveno težje osvajajo točke na domačem igrišču, kar velja zlasti na večnih derbijih z Olimpijo, ki so jo v zadnjih štirih sezonah v Ljudskem vrtu premagali le dvakrat.

Legendarni vratar: Maribor igra v krču, a osvaja točke

Janko Irgolič je pred leti branil tako za Maribor kot tudi Olimpijo. Foto: Planet TV "Ne spomnim se, kdaj je bil Maribor nazadnje poražen v Stožicah, v Ljudskem vrtu pa zelo težko zmaguje. Ima rezultat, ima igro, na koncu pa popuščajo. Velika šola je bila prejšnja sezona. Če so se iz nje kaj naučili, letos ne bodo izpustili priložnosti," je za Planet TV spregovoril Janko Irgolič.

Nekdanji vratar obeh slovenskih klubskih velikanov se je dotaknil zlasti igre vodilnega Maribora. "Igra v krču, a imam občutek, da je vseeno takšna institucija, lahko rečem kar 'mašina', da dobiva točke in letos še ni poražen. To pa nekaj velja."

Kirm: Morda dočakamo najboljšo tekmo Olimpije

Olimpija lahko v soboto prestavi slavje Maribora, ki mu lahko naslov preprečita le še velikanski čudež in zelo skromna bera osvajanja točk v zadnjih petih krogih. So zmaji pod taktirko Safeta Hadžića zmožni nadaljevati nenavaden niz zmag zmajev v Ljudskem vrtu?

Pričakovanja pred sobotnim derbijem (prispevek Mateja Podgorška):

"Olimpija letos igra toplo-hladno, tako da je težko napovedati, kaj lahko pričakujemo od njihove igre. Mogoče pa dočakamo najboljšo tekmo Olimpije v tem delu sezone," razmišlja Andraž Kirm, nekdanji reprezentant in nogometaš Olimpije, ki z Bravom napada napredovanje v prvo ligo.

Mlakar potrebuje le malce lepotnih popravkov

Jan Mlakar v spomladanskem delu zaradi zdravstvenih težav dolgo časa ni igral. Foto: Vid Ponikvar "Energija bo prava, o tem ni treba dvomiti. Gremo po naslov! Dovolj bo časa med tednom za temeljite priprave. Čaka nas nova zgodba derbijev, v kateri imamo ob prednosti na lestvici nadzor nad položajem. Naredili bomo vse, da bi slavili skupaj z navijači," želi trener Milanič že v soboto z izbranci nazdravljati in proslavljati 15. državno krono NK Maribor.

"V soboto moramo odigrati tako, kot je treba, in osvojiti naslov. Ni ga lepšega kot zmagati na derbiju in se potem veseliti naslova," je prepričan dvakratni strelec Mlakar, ki bo poleti zapustil Maribor in se preselil na Otok h galebom v Brighton.

Po tekmi v Novi Gorici je imel okrvavljeno nogo, a je v smehu pojasnil, da poškodba ni huda in da ne bo vplivala na sobotni derbi. "Potreboval bom le malce lepotnih popravkov, pa bo," je dejal Ljubljančan, ki se je tako pri Fiorentini kot Mariboru navdušil nad vijoličasto barvo. Vesel je, da je v dobri strelski formi. "Upam, da bom zdaj redno zabijal."

Kapetan Olimpije: Igra le zmaga v Ljudskem vrtu

Nejc Vidmar si želi, da bi Olimpija v soboto osvojila vse tri točke in prestavila slavje NK Maribor. Foto: Žiga Zupan/Sportida To mu bo v soboto skušal preprečiti Nejc Vidmar. Kapetan Olimpije ne skriva dodatne motivacije, ki jo ima ljubljanski klub vselej, ko stopi na mariborsko zelenico. Tokrat je še večja, saj lahko Mariboru pokvari vnaprej načrtovano zabavo ob proslavljanju naslova. "S tem ciljem odhajamo v Maribor. Ne preostane nam nič drugega kot zmaga. Derbi ima tako večjo draž, za nas pa šteje le zmaga," pred 102. večnim derbijem sporoča vratar zmajev.

Milaniču na večnem derbiju ne bo mogel pomagati Saša Gajser, ki je bil odstranjen s klopi na dvoboju v Novi Gorici, zaradi kartonov bo manjkal nekdanji zmaj Alexandre Cretu. Na seznamu kaznovanih ima svojega igralca tudi Olimpija. In to še kako pomembnega. Asmir Suljić, najboljši asistent zmajev v tej sezoni, si je prislužil rumeni karton proti Triglavu, zaradi česar ne bo mogel pomagati soigralcem v Mariboru.

Vrhunci dvoboja med Olimpijo in Triglavom (4:2):

V taboru Olimpije so prepričani, da ga je prejel zaradi prestrogega sojenja. Bosanec z madžarskim potnim listom bo moral tako preskočiti še drugi zaporedni večni derbi. V Ljudskem vrtu se bo ta začel ob 17.45, neposredni prenos na Planet TV pa že prej.