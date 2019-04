Kdo je najboljši igralec Prve lige Telekom Slovenije? Če veste, glasujte! #izbor

Kdo je najboljši nogometaš Prve lige Telekom Slovenije v tej sezoni? Katera enajsterica izžareva največjo moč tekmovanja? O tem so v glasovanju SPINS XI ponavadi odločali le nogometaši. Lani so tako za najboljšega razglasili Senijada Ibričića, letos pa se obeta pomembna novost. Na pomoč jim bodo pri izboru priskočili novinarji, velike vloge pa bo prvič deležna tudi javnost. Tudi vi. Preverite aplikacijo, oddajte glasove in nam zaupajte svoje kandidate!

Bliža se slovesnost, na kateri ne bo manjkalo nogometne strasti, prestiža in aplavza, namenjenega tistim, ki so zaznamovali sezono in delali razliko na igrišču. Najboljši nogometaš Prve lige Telekom Slovenije bo razglašen v nedeljo, 19. maja, v ljubljanski Operi, tako da se bliža dan, ko bo okronan novi (stari) kralj Prve lige Telekom Slovenije. V prejšnji sezoni je bil najboljši nogometaš Senijad Ibričić.

Zadnji zmagovalec Senijad Ibričić o nagradi SPINS XI:

"To je velika čast. Vendarle sem član Domžal. Nismo bili v boju za naslov z Olimpijo in Mariborom, zato moraš biti vesel in ponosen, da kot tretjeuvrščeni prejmeš to nagrado," se lanskega priznanja za najboljšega nogometaša sezone spominja nekdanji reprezentant BiH, ki je v dresu Domžal tako blestel, da so mu prvoligaški stanovski kolegi namenili največ glasov. To pa je tudi tisto, kar najbolj prepriča igralce, da gre nagrada v prave roke.

Ogromno pomeni, če te izberejo tekmeci

Prvoligaški nogometaši so opravili dolžnost in glasovali za svoje kandidate. Foto: Vid Ponikvar "Lani je glasovalo več kot 200 nogometašev. Ogromno ti pomeni, če te izberejo tekmeci. Proti njim igraš in zate glasujejo, kar samo pokaže, koliko te cenijo," je kapetan Domžal spregovoril o izboru SPINS XI. Nagrade podeljujejo že 16 let, po vzoru svetovnega združenja nogometnih sindikatov FiFPro pa se izbira tudi najboljša enajsterica sezone.

Razvoj izbora je naredil svoje, sčasoma so bile dodane še lovorike za najboljše igralce na posameznih igralnih položajih, pa za najboljšega slovenskega nogometaša sezone, najboljšega nogometaša druge slovenske nogometne lige in najboljšo nogometašico sezone v Sloveniji.

Kako se bodo upoštevali vaši glasovi? Bo Senijad Ibričić ubranil naslov ali se bo na vrhu seznama znašel kdo drug? Foto: Vid Ponikvar V posebni aplikaciji SPINS XI lahko izbirate najboljšo enajsterico sezone v postavitvi 1-4-3-3, izberete lahko najboljšega igralca in trenerja. Glasovi, ki se bodo zbirali prek internega glasovanja SPINS in spletnega glasovanja, v katerega je vključena javnost, se bodo sešteli in delili po določenih odstotkih: nogometaši in trenerji bodo prispevali 50, predstavniki Društva športnih novinarjev Slovenije 25, javnost oziroma navijači, goreči ljubitelji nogometne igre, zlasti pa prvoligaških bojev na sončni strani Alp, pa bodo prav tako upravičeni do 25 odstotkov glasov. Desetega maja bodo objavljena imena 23 nominirancev za najboljšo enajsterico, ki so zbrali največ točk v prvem delu glasovanja. Med njimi bodo trije vratarji, osem branilcev, šest zveznih igralcev in šest napadalcev.

Dobitniki nagrad - največjega zanimanja bo deležen najboljši nogometaš Prve lige Telekom Slovenije - bodo razglašeni v nedeljo, 19. maja, na slavnostni prireditvi v ljubljanski Operi. Mogoče si jo bo ogledati v neposrednem prenosu na Planet TV.