Ne le prvaki, prevlada NK Maribor v Sloveniji ne pozna meja

Lani so nogometaši za najboljšega v Prvi ligi Telekom Slovenije razglasili kapetana Domžal Senijada Ibričića, letos, ko pri glasovanju sodelujejo še novinarji in navijači, pa so se v ožji izbor za zmagovalca uvrstili Amir Dervišević, Saša Ivković (oba Maribor) in Matko Obradović (Mura). Maribor, ki lahko že v soboto potrdi naslov prvaka, en korak pa je oddaljen tudi od pokalnega naslova, bi tako lahko uspešno sezono kronal še z najboljšim igralcem sezone.

Lani je bil za najboljšega v Prvi ligi Telekom Slovenije okronan Bosanec Senijad Ibričić, letos so v ožjem izboru ostali le še Slovenec, Srb in Hrvat, ki pa jih druži kar nekaj skupnih značilnosti.

Še pred kratkim so si Amir Dervišević, Saša Ivković in Matko Obradović delili slačilnico mariborskega kluba, v tej sezoni pa se je Dalmatinec odločil, da bo zaradi pomanjkanja igralnih minut med vijoličastima vratnicama odšel drugam. Odločil se je za selitev v Mursko Soboto, kjer se je v dresu Mure tako zelo izkazal, da so mu nogometaši, novinarji in navijači namenili toliko glasov, da se je uvrstil v finale izbora za najboljšega nogometaša sezone 2018/19.

Kandidati za najboljšega nogometaša sezone: Amir Dervišević (Maribor)

Saša Ivković (Maribor)

Matko Obradović (Mura)

Bo najboljši igralec Prve lige Telekom Slovenije v tej sezoni zvezni igralec Maribora Amir Dervišević ... Foto: Grega Valančič/Sportida

... branilec Maribora Saša Ivković ... Foto: Vid Ponikvar

... ali vratar Mure Matko Obradović? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Čez dober teden, natančneje 19. maja, ko si boste lahko prireditev v neposrednem prenosu ogledali na Planet TV, bo na slovesnosti SPINS XI v ljubljanski Operi razglašen najboljši nogometaš sezone. Obstaja velika verjetnost, da bo to nekdo iz mariborskega kluba. S tem bi vijolice, ki v tej sezoni merijo na dvojno krono, naslov pa bi si lahko matematično zagotovili že s sobotno zmago nad Olimpijo, pred katero imajo kar 11 točk prednosti, le še potrdile nadvlado v tej sezoni.

Najboljši nogometaši se bodo 19. maja v Opero odpravili že ob 18. uri, ko jih bo pričakala slavnostna rdeča preproga. Sprejem nogometašev si boste lahko v živo ogledali na Sportalu. Partner prireditve je Telekom Slovenije.

Branilec naslova Olimpija nima nobenega nogometaša med tremi najboljšimi, med 23 kandidati, ki konkurirajo za članstvo v najboljši enajsterici sezone, pa so zmaji v primerjavi z večnimi tekmeci iz mesta ob Dravi v veliki manjšini. Čast Olimpije, branilca državnega in pokalnega naslova, branita le Rok Kronaveter in Asmir Suljić. Maribor je zastopan kar z desetimi igralci, sledijo pa Mura (5), Domžale (3), Olimpija (2), Celje, Gorica in Triglav (vsi po 1).

Ne le nogometaši, ampak tudi novinarji in navijači

Lani je bil za najboljšega izbran Senijad Ibričić. Letos ne bo ubranil naslova, se pa poteguje za mesto v idealni enajsterici sezone. Foto: Mario Horvat/Sportida Letos je na tem področju zaživela pomembna novost. Če so poprej najboljše vselej izbirali zgolj nogometaši, stanovski kolegi bodočih zmagovalcev in prejemnikov priznanj, letos pri glasovanju sodelujejo tudi novinarji in navijači. Glasovi nogometašev (in trenerjev) se pri končnem številu upoštevajo polovično, novinarjev, članov Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS), in navijačev pa četrtinsko (25 odstotkov).

Glasove za najboljše nogometaše lahko oddate tudi na Sportalu, kjer boste lahko za vseh 23 kandidatov, ki so ostali v boju za članstvo v najboljši enajsterici, glasovali še dober teden in poskrbeli za morebitno spremembo pri vrstnem redu najboljših. Letos je v glasovanju sodelovalo 36 klubov, nogometaši pa pri tem niso smeli oddati glasov sebi oziroma svojim soigralcem.

''Ponosen sem, da smo po 15 letih nogometašem s sprejemom standardne pogodbe zagotovili zaščito in enak obseg pravic. Z novo sezono bomo vstopili v obdobje, kjer se pogodb ne bo dalo kar tako spreminjati,'' je poudaril Dejan Stefanović, dolgoletni predsednik Sindikata profesionalnih igralcev nogometašev Slovenije (SPINS), gonilne sile, brez katerega v tem tisočletju ne bi bilo izborov za najboljša v domačih tekmovanjih.

Dejan Stefanović je gonilna sila projekta SPINS XI, s katerim so najboljši nogometaši v Sloveniji vsako leto bogatejši za priznanja. Foto: Vid Ponikvar

Stefanović je razkril cilje za prihodnost. V prihodnji sezoni bi lahko zaživelo glasovanje za ekipo in igralca meseca, leto 2020 bo tudi v znamenju glasovanja za enajsterico stoletja, na noge pa želi postaviti tudi tako imenovano Alejo slavnih, slovensko različico nogometne Hiše slavnih (Hall of Fame), katere prag bi postopno prestopali velikani slovenskega nogometa, ki so prispevali k dvigu njegovega ugleda in številnim uspehom.