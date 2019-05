Prašnikar največji strup za Olimpijo #video

Napetost pred sobotnim spektaklom v Ljudskem vrtu narašča. To bo 65. večni derbi med Mariborom in Olimpijo na stadionu pod Kalvarijo in 51. v samostojni Sloveniji. Zadnja večna derbija na Štajerskem sta osrečila tabor zmajev, ki bodo v soboto lovili tretjo zaporedno zmago na dvorišču največjega tekmeca. Če bodo ostali neporaženi, bodo zadržali vsaj še matematične možnosti za ubranitev naslova, če bodo izgubili, pa bodo morali seči vijolicam v roko in jim čestitati za 15. državno krono.

Milanič vodil že 37 večnih derbijev

Darko Milanič bo v soboto vodil že 38. večni derbi, Bojan Prašnikar pa je kot trener Maribor proti Olimpiji dosegal najboljše rezultate med vsemi strategi vijolic. Foto: Vid Ponikvar To ni prvi večni derbi, v katerem bi si lahko Maribor zagotovil naslov po domači zmagi nad najljubšo "stranko". Podobno je bilo pred šestimi leti, ko je slovenskim rekorderjem po številu državnih naslovov uspel sanjski scenarij, saj so po zmagi nad zmaji povečali prednost na neulovljivih 13 točk in lahko nazdravili novi kroni.

''Maja 2013 je Maribor premagal Olimpijo z 2:1 in tako osvojil naslov,'' je navedel Matjaž Homar (OptaŽabar). Je profesor matematike, velik ljubitelj statistike in goreč navijač NK Olimpija. V želji, da bi obogatil bazo podatkov, iz katere črpa najrazličnejše ugotovitve in posebnosti, je ogromno prostega časa žrtvoval in namenil iskanju virov.

Ko ga je novinar Planet TV Tomaž Cuder povprašal o tem, koliko trenerjev obeh največjih slovenskih klubov je imelo čast sodelovati v večnem derbiju, je odgovoril: "Od osamosvojitve je Maribor na večnem derbiju vodilo 12 različnih trenerjev. Največkrat ga je vodil Darko Milanič, na 37 tekmah. Zmagal je na 43 odstotkih tekem. Najuspešnejši trener Maribora na večnih derbijih je Bojan Prašnikar, ki je proti Olimpiji izgubil le dve tekmi in je 71-odstotno uspešen," je poudaril na družbenih omrežjih vedno bolj prepoznaven in spoštovan OptaŽabar.

Hadžić neporažen proti Milaniču

Safet Hadžić bo poskušal v soboto preložiti slavje NK Maribor ob osvojitvi državnega naslova. Foto: Matic Ritonja / Sportida Olimpijo, ki ima v obdobju samostojne Slovenije pestro in razburkano zgodovino, saj je po finančnem propadu leta 2005 zaživela v novi preobleki, je na drugi strani proti Mariboru vodilo kar 27 trenerjev. Zdajšnji strateg Safet Hadžić, ki se je na vroči stolček Olimpije vrnil že tretjič, se je leta 2017 z Mariborom pomeril trikrat. Enkrat je zmagal, dvakrat pa remiziral in izločil Maribor v polfinalu pokala Slovenije.

"Dežurni gasilec"' Olimpije, ki v soboto zaradi kazni ne bo mogel računati na pomoč najboljšega asistenta zmajev Asmirja Suljića, tako proti vijolicam še ni izgubil. Če bo v soboto, bo Maribor v polnem Ljudskem vrtu že proslavljal rekordni 15. državni naslov.

Maribor pobegnil kar za 35 točk

Vijolice so v preteklosti poskrbele za številne presežke. Dvakrat so končale sezone na vrhu s kar 35 točkami prednosti pred Olimpijo. Tako je bilo v sezonah 1999/2000 in 2013/2014. Zmaji so na drugi strani najbolj pobegnili Mariborčanom v sezoni 1993/94. Takrat je zmaga uradno štela le dve, ne pa tri točke, tako da je imela ob pogledu na končno lestvico pred Mariborom devet točk prednosti, če upoštevamo kriterij, po katerem je zmaga vredna tri točke, pa je Olimpija osvojila naslov s 16 točkami prednosti pred Mariborom.

Če bi Mariborčani v soboto premagali Olimpijo, bi bil že znan prvak sezone 2018/19. Foto: Mario Horvat/Sportida

A to je bilo starejše, povsem drugačno obdobje, ko so bili državni naslovi rezervirani le za zeleno-bele. Po letu 1997, ko je ciljno črto prvič kot prvi prečkal Maribor, pa so se razmerja v slovenskem klubskem nogometu hitro spremenila. Vijolice so postale tako uspešne, da imajo zaključno žogico za 15. krono že pet krogov pred koncem prvenstva. Ali jim bo uspelo? Spektakel lahko v neposrednem prenosu spremljate v soboto od 17.15 na Planet TV.