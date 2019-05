Vodilni Maribor je v 31. krogu Prve lige Telekom Slovenije v nedeljo brez težav s 3:1 premagal Gorico in zadržal prednost pred Olimpijo, ki je v Stožicah s 4:2 premagala kranjski Triglav. Na prvi nedeljski tekmi v Murski Soboti smo videli šest zadetkov in delitev točk, že v soboto pa so Domžale visoko s 3:0 premagale Aluminij. Na zadnji tekmi kroga sta se Celje in Krško razšla brez zadetkov.

Na sklepnem dejanje 31. kroga v Celju nismo videli zadetkov, čeprav so imeli tako eni kot drugi kar nekaj res lepih priložnosti. Krčanom je uspelo prekiniti niz treh porazov, kljub temu so še vedno devet točk za predzadnjo Gorico, Celjani pa so se utrdili na četrtem mestu, ki prinaša nastop v Evropi. Izbranci Dušana Kosića imajo pred najbližjim zasledovalcem Muro dve točki prednosti.

Omenimo še, da se je v drugem polčasu poškodoval najboljši igralec Celjanov, Rudi Požeg Vancaš. V 63. minuti se je ulegel na zelenico in proti klopi pokazal, da je potrebna zamenjava. Za zdaj še ni jasno, kako huda je poškodba, a zna se zgoditi, da Belokranjec Štajercem do konca sezone ne bo mogel več pomagati.

Kronavater in Majcen strelska kralja

Ljubljančani so za konec nedeljskega programa na prvoligaških zelenicah premagali Triglav, ki pa je tekmo bolje začel. Po hitrem protinapadu je zadel Luka Majcen in šokiral ljubljansko občinstvo. Olimpija se ni zmedla in že v prvem polčasu prišla do vodstva. Zadela sta oba branilca Marko Putinčanin in Vitalijs Maksimenko.

Zmaji so svojo prevlado kronali tudi v drugem polčasu. V polno sta zadela še Endri Cekici in Rok Kronaveter, visok poraz pa je nekoliko ublažil Tin Karamatić. Majcen in Kronaveter sta s 15 zadetki zdaj sama na vrhu liste strelcev.

Lep zadetek Marka Putinčanina za izenačenje na 1:1:

Zaostanek med Olimpijo in Mariborom ostaja 11 točk, kar pomeni, da bo v soboto, 11. maja, ko bo na sporedu večni derbi, v primeru zmage vijoličastih prvenstvo tudi uradno odločeno. Mariborčani si bodo zagotovili 15. naslov državnih prvakov.

Maribor brez težav prek Gorice

Jan Mlakar se je izkazal z dvema zadetkoma. Foto: Twitter/NK Maribor Mariborčani so še enkrat več dokazali, da se v Novi Gorici odlično počutijo. Še drugič v sezoni so v gosteh premagali gostitelje, ki na zmago nad Mariborom čakajo že od 13. avgusta 2016. Pot do 22. zmage v Novi Gorici in osme zaporedne v dvobojih s Primorci so si tlakovali že na samem začetku, ko je po minuti in 22 sekundah v polno zadel Jan Mlakar.

Ko je v 35. minuti Mlakar zadel še drugič, je bilo bolj ali manj jasno, da bodo gosti v Maribor odnesli popoln plen, čeprav so morali za zmago na koncu vsaj nekaj minut trepetati. Sodniki so razveljavili regularen zadetek Luke Zahovića, kmalu zatem je domače v igro vrnil Etien Velikonja, vseeno pa do popolnega preobrata ni prišlo. Zadnji žebelj v krsto Gorice dobrih pet minut kasneje je zabil ravno Zahović.

Drama na Fazaneriji ni dala zmagovalca

Na prvi nedeljski tekmi smo na Fazaneriji gledali pravo dramo. Rudar je vodil praktično vso tekmo, tudi s 3:1, na koncu pa to ni bilo dovolj za vse tri točke. Muro sta rešila dva rezervista. Najprej je bil z glavo natančen Nino Kouter, v sodnikovem podaljšku pa je za delitev točk poskrbel še Rok Sirk.

Rudar je v naslednjih sekundah prek Dominika Radića zadel za novo vodstvo, a je stranski sodnik dvignil zastavico. Počasni posnetek je pokazal, da prepovedanega položaja ni bilo.

Domžale ostajajo uganka za Aluminij

Domžalčani so znova potrdili, da so Kidričani njihova dobra stranka. Aluminij Domžal še ni premagal, tako je bilo tudi danes, ko so izbranci Simona Rožmana prišli do 12. zmage na 16 medsebojnih tekmah oziroma so le še utrdili svoj položaj na lestvici.

Kidričani so tekmo odlično odprli, imeli dve res lepi priložnosti, nato pa je goste v vodstvo popeljal Tilen Klemenčič in postavil izid prvega polčasa. Gladko zmago rumenih sta v drugem polčasu potrdila še drugi branilec Gaber Dobrovoljc in Shamar Nicholson.

Jamajčan je v Kidričevem postavil piko na i:

Najboljši strelci: 15 - Rok Kronaveter (Olimpija), Luka Majcen (Triglav)

14 - Rok Sirk (Mura), Rudi Požeg Vancaš (Celje)

13 - Luka Zahović (Maribor)

12 - Jan Mlakar (Maribor)

11 - Shamar Nicholson (Domžale), Žiga Škoflek (Rudar), Milan Tučić (Rudar)

10 - Senijad Ibričić (Domžale), Andres Vombergar (Olimpija)

9 - Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija), Francesco Tahiraj (Aluminij), Marcos Tavares (Maribor)

8 - Dino Hotić (Maribor), Mitja Lotrič (Celje)

...

