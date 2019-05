Domžale ostajajo uganka za Aluminij #video

Domžalčani so znova potrdili, da so Kidričani njihova dobra stranka. Aluminij Domžal še ni premagal, tako je bilo tudi danes, ko so izbranci Simona Rožmana prišli do 12. zmage na 16 medsebojnih tekmah oziroma so le še utrdili svoj položaj na lestvici, na tretjem mestu imajo 50 točk oziroma devet več od današnjega tekmeca na šestem mestu. Najbližje Domžalam so sicer Celjani, ki imajo 43 točk in bodo v ponedeljek gostili Krško.

Kidričani so tekmo začeli podjetneje in imeli nekaj polpriložnosti, toda v 21. minuti so povedli gosti, potem ko je Senijad Ibričić podal iz kota z desne strani, žoga, ki jo je še malce podaljšal Gaber Dobrovoljc, pa je na drugi vratnici prišla do Tilna Klemenčiča, ki jo je z glavo potisnil v mrežo.

Kapetan Domžal Senijad Ibričić je sodeloval pri vseh treh zadetkih. Foto: Matic Ritonja/Sportida

V 28. minuti je Ibričić izvedel kot z druge strani, takrat je z glavo streljal Slobodan Vuk, a bil premalo natančen, tako kot malce pozneje Tonči Mujan, ko je poskusil z diagonalnim strelom z desne strani. V 41. minuti je po novi Ibričićevi podaji v bližini gola do strela z glavo prišel še Mujan, a tudi on žogo poslal malo mimo vrat.

V 56. minuti so Domžalčani podvojili prednost, in sicer iz nove prekinitve. Ibričić je spet podal iz kota z desne strani, domači so žogo slabo izbili, tako da je končala pri Dobrovoljcu, ki jo je z glavo spravil v mrežo. Le malce pozneje je takoj po vstopu in vrnitvi po poškodbi zadel Dejan Lazarević, a je bil v prepovedanem položaju, tako je ostalo pri 2:0.

Domžale so zmago potrdile v 78. minuti, ko je Ivan Kontek nespretno žogo podaljšal do vtekajočega Shamarja Nicholsona, ta pa je nato rutinirano dosegel svoj 11. gol v sezoni. V 82. minuti je nevarno streljal Lazarević, ko je za malenkost zgrešil cilj, tako je bilo tudi po prostem strelu Ibričića v 85. minuti. Luka Janžekovič je nato obranil še strel Mateja Podlogarja z glavo in nov poskus Nicholsona.

Kidričani bodo v 32. krogu v petek gostovali v Velenju, Domžalčani pa bodo gostili Gorico.