Ni jih veliko, ki bi to vedelo z glave

Mariborčani so ob Celju in Gorici vseskozi v najmočnejši slovenski ligi. Osvojili so kar 14 državnih naslovov. Foto: Vid Ponikvar

Čeprav v zadnjih sezonah v Prvi ligi Telekom Slovenije srečujemo bolj kot stare obraze, bi malokdo rekel, da je v najmočnejši slovenski nogometni ligi igralo že kar 42 moštev. A so. V zadnjih letih se sicer ta številka ni kaj dosti višala, nazadnje je to pred dvema letoma uspelo Ankaranu, pred nekaj leti pa še Aluminiju, Zavrču, Radomljam in Krškemu.

Najmočnejša je kar polovico vseh udeležencev dobila že v krstni sezoni leta 1991, saj se je takrat za državni naslov udarilo kar 21 ekip. Vse skupaj je bila posledica odcepitve Slovenije od Jugoslavije, nato pa se je število sodelujočih počasi nižalo. Po prvi sezoni je ostalo še 18 ekip, pet jih je izpadlo, dva sta napredovala iz druge lige. Med letoma 1993 in 1995 je nastopalo 16 ekip. Vse od leta 1995 pa do zdaj nastopa 10 ekip, izjema je le obdobje med 1998 in 2005, ko je nastopalo 12 ekip.

Ekipa z največ naslovi: 14 – NK Maribor

4 – NK Olimpija*, ND Gorica

2 – NK Domžale, NK Olimpija Ljubljana

1 – NK Koper



* - klub propadel leta 2005

Le trojica s posebnim statusom

Novogoričani so tako kot Maribor in Celje ves čas člani elitne slovevske druščine. Bo tako ostalo tudi po tej sezoni? Foto: Grega Valančič/Sportida Od leta 1991 pa do danes so se med elito vseskozi zadržali le trije slovenski klubi - Maribor, Gorica in Celje, ki igrajo že svojo 28. sezono. Štiri manj imata Olimpija (seštevek sezon propadle in nove Olimpije) ter Rudar, 23. sezon je zabeležil Koper, ki se je zaradi finančnih težav leta 2017 preselil v 4. ligo, 21. sezono igrajo Domžalčani, Muraši, povratniki med elito pa svojo 17.

Kot rečeno, je v prvi slovenski ligi do zdaj igralo kar 42 ekip. Nazadnje smo novinca dobili v sezoni 2017/18, ko je Koper med elito zamenjal primorski sosed Ankaran-Hrvatini. Ta je zdržal le eno sezono, zdaj pa se muči tudi v drugi ligi in se trenutno drži tik pred izpadom v tretjo ligo.

Ankaran, ki ni dobil licence za igranje prve lige, je pred to sezono zamenjala Mura.

Kdo bo med najboljšimi igral v naslednji sezoni?

V 2. SNL, kjer v tej sezoni igra kar 16 moštev, pet krogov pred koncem najbolje kaže ljubljanskemu Bravu, ki ima 54 točk, Tabor Sežana ima le točko manj, Kalcer Radomlje so trenutno pri 49 točkah. To so glavni kandidati za preboj med najboljše, saj Krka na četrtem mestu za drugouvrščeno Sežano zaostajajo že za 11 točk.

Čeprav sezone še ni konec, bo zmagovalec skoraj zagotovo zamenjal Krško, ki ima šest krogov pred koncem Prve Lige Telekom Slovenije 10 točk manj kot devetouvrščena Gorica. Drugouvrščeni v 2. SNL, to bodo Bravo, Tabor Sežana ali Radomlje, se bo v kvalifikacijah za prvo ligo udaril z Rudarjem, Triglavom ali Gorico.

Krško je od leta 2015 stalni član Prve Lige Telekom Slovevije, v tej sezoni pa mu ne gre in je pred dvrati izpada. Foto: Vid Ponikvar

Lestvica 1. SNL:

Bomo dobili novo ime med elito?

V primeru uspeha Brava bi dobili še 43. prvoligaša, medtem ko sta Tabor Sežana in Radomlje v preteklosti že okusila nastopanje v najmočnejši slovenski ligi. Sežančani so bili del prvoligaškega plesa v sezoni 2000/01, Radomljani pa so zabeležili dva nastopa, in sicer v sezoni 2014/15 in 2016/17.

NK Bravo je na dobri poti, da postane še 43. prvoligaš. Foto: Urban Meglič/Sportida

Lestvica 2. SNL (do konca še pet krogov):

Enkrat in nikoli več. Za zdaj. Poleg Taborja Sežane in Ankarana imamo od 42. le še pet ekip, ki so v 1. SNL odigrale le eno sezono. To so še Medvode, Rudar Trbovlje, Pohorje, Livar Ivančna Gorica in Kočevje.

