Tako lep, da mu ni para v Prvi ligi Telekom Slovenije #video

Nogometaši slovenskih prvoligaških klubov v tej sezoni dosegajo veliko zadetkov. Med njimi ne manjka atraktivnih in spektakularnih, ki se jih z izbranimi pridevniki spominjamo še danes. Kateri je bil najlepši? Izbrali smo pet mojstrovin, ki si jih lahko ogledate in še enkrat prikličete v spomin, nato pa nam v anketi zaupate, kateri je na vas naredil največji vtis.

Sezona Prve lige Telekom Slovenije je prešla v zadnjo četrtino. Odloča se o naslovu, lovorikah, delijo se evropske vozovnice in prvoligaški statusi, iz tedna v teden pa padajo zadetki. Takšni in drugačni. Nekateri so tako všečni, da so se v srca ljubiteljev nogometa vtisnili nekoliko globlje kot drugi. V skupini takšnih smo izbrali pet zadetkov, ki so v tej sezoni izstopali po lepoti.

Kdo je dosegel najlepši zadetek sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije? Dino Hotić (Maribor) 32,50% +

Nino Kouter (Mura) 30,00% +

Jucie Lupeta (Olimpija) 12,50% +

Semir Smajlagić (Gorica) 12,50% +

Tomislav Tomić (Olimpija) 12,50% +

Zdaj imate priložnost, da nam zaupate, kateri zadetek je na vas naredil največji vtis. Glasovanje za najlepši zadetek sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije bo potekalo do 15. maja. Predloge predstavljamo po abecednem vrstnem redu strelcev, prav vsi pa so s svojim zadetkom poželi občudovanje že v jesenskem delu sezone.

Zadetek Dina Hotića (Maribor - proti Triglavu):

Zadetek Nina Kouterja (Mura - proti Domžalam):

Zadetek Jucieja Lupete (Olimpija - proti Rudarju):

Zadetek Semirja Smajlagića (Gorica - proti Celju):

Zadetek Tomislava Tomića (Olimpija - proti Mariboru):