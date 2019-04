V živo: nora tekma v Fazaneriji, Maribor trepetal za točko, Olimpija pritisnila najslabšega #video

Prvoligaši so vstopili v najbolj naporen del sezone, v katerem bodo osem krogov odigrali v zgolj štirih tednih. V uvodnem nedeljskem dvoboju 29. kroga Prve lige Telekom Slovenije je Gorica nadigrala Celje, vodilni Maribor pa je v razburljivem srečanju remiziral proti Muri (2:2). Olimpija pravkar gosti zadnjeuvrščeno Krško. Domžale so v soboto po preobratu ugnale Rudar, Aluminij pa kranjski Triglav.

Olimpija : Krško 0:0 (-:-), Mura : Maribor 2:2 (1:1)

3. minuta: Olimpija je hitro pritisnila na vrata Krškega. Tomislav Tomić je s strelom z razdalje namučil vratarja krškega Žigo Freliha, nato je nevaren strel proti vratom gostov sprožil še Goran Brkić, a se je čuvaj mreže Posavcev izkazal. Ostaja 0:0. Začetek tekme v Ljubljani. Ob 18. uri se bosta udarila Olimpija in Krško. Koga sta Safet Hadžić in Andrej Panadić uvrstila v začetno postavo? Znani sta postavi Olimpija Ljubljana in NK Krško 👇#PLTS 🏆 | #OLIKRS ⚽ pic.twitter.com/8LZMKbJ972 — #PLTS (@PrvaLigaSi) April 28, 2019 Konec tekme v Murski Soboti. Mura je remizirala z Mariborom (2:2) in ostala neporažena proti vodilnemu klubu v tej sezoni, kar se tiče dvobojev v prvenstvu. 90. minuta: Mura je z dvema igralcema več pritisnila na vrata Maribora, najlepša priložnost pa se je v zadnjih sekundah štiriminutnega sodnikovega podaljška ponudila Mateju Pucku. Navijači Mure so žogo že videli v mreži, nato pa se je še enkrat izkazal vratar Maribora Kenan Pirić in žogo s skrajnimi močmi preusmeril v kot. Rdeči karton. Po Aleksu Pihlerju je moral predčasno z igrišča še Dare Vršič. Sodnik Matej Jug mu je v 89. minuti pokazal rdeči karton zaradi nešportnega obnašanja po prekršku nad Žigo Kousom. Izključitev Dareta Vršiča: 87. minuta: na igrišču se je pred tribuno z navijači NK Maribor znova znašla odvržena bakla, sledila je kratka prekinitev. Ostaja 2:2. Rdeči karton. Sodnik Matej Jug je Aleksu Pihlerju v 85. minuti pokazal drugi rumeni karton. Pihler je v igro vstopil v 75. minuti namesto strelca drugega gola za vijolice Blaža Vrhovca, nato pa je prvič porumenel že v 79. minuti. Izključitev Aleksa Pihlerja: 70. minuta: tekma je bila zaradi nekaj odvrženih bakl s strani navijačev Maribora za kratek čas prekinjena. 77. minuta: Dare Vršič, ki je v 69. minuti vstopil v igro namesto Dina Hotića, v sredo pa na pokalni tekmi osrečil Maribor z izjemnim zadetkom z razdalje, je nevarno streljal proti vratom Mure, a je bil tokrat nenatančen. Streljal je nad vrata. Goooool! 2:2. 58. minuta. Mura je hitro vrnila udarec Mariboru. Rok Sirk je še drugič danes zatresel mrežo Maribora in dosegel že 13. zadetek v tej sezoni. Pred tem je Nik Lorbek z glavo zatresel prečko, v nadaljevanju akcije, ki je spravila na noge več tisoč gledalcev v Fazaneriji, pa je Martin Milec nastreljal vratnico Maribora in omogočil, da se je Sirku ponudila izjemna priložnost. Drugi zadetek Roka Sirka: 56. minuta: kakšno posredovanje Kenana Pirića! Nik Lorbek je streljal z razdalje, a se je vratar Maribora in s panterskim skokom ohranil Maribor pri vodstvu z 2:1. Goooool! 1:2. 49. minuta. Maribor je v začetku drugega polčasa hitro prišel do novega vodstva. Martin Milec je z odličnim predložkom z desne strane zaposlil Blaža Vrhovca, ki je z glavo premagal nekdanjega soigralca Matka Obradovića in osrečil številne navijače Maribora v Fazaneriji. Zadetek Blaža Vrhovca: Konec prvega polčasa, ki se je v Fazaneriji končal brez zmagovalca. Goooool! 1:1. 35. minuta. Mura je izenačila prek najboljšega klubskega strelca Roka Sirka, ki je premagal Kenana Pirića z bele točke. Sodnik Matej Jug je pokazal na belo točko po igranju Martina Milca z roko v kazenskem prostoru Maribora. Zadetek Roka Sirka: Goooool! Oziroma avtogol! 0:1! Maribor je pritiskal, nato pa si je Mura v 20. minuti sama zagrenila življenje. Amir Dervišević je poslal dolg predložek proti vratom Mure, kjer je pred Janom Mlakarjem žogo izbil Aleksandar Bošković, a tudi prevaral lastnega vratarja. Žoga je v visokem letu preletela Matka Obradovića, Maribor pa je prešel v vodstvo z nevsakdanjim darilom tekmeca. V tej sezoni v prvenstvu še ni premagal Mure. Jo bo danes? Avtogol Aleksandra Boškovića: Statistika tekme #MURMAR do 15′ 👇#PLTS 🏆 | #MURMAR ⚽ pic.twitter.com/brl53WYez4 — #PLTS (@PrvaLigaSi) April 28, 2019 4. minuta: v uvodnih minutah so nevarnejši Maribor. Strela Luke Zahovića in Jana Mlakarja, ki danes sodelujeta v konici napada vijolic, sta zgrešila cilj. Začetek tekme v Fazaneriji. Se lahko Mura maščuje Mariboru za izpad v pokalnem tekmovanju? Na klopi so Handanović, Klinar, Pihler, Vršič, Felipe Santos, Mešanović in Tavares.

Tudi v drugem zaporednem dvoboju z Muro manjkajo Šuler, Viler in Uskoković, v primerjavi s sredo pa 3 spremembe: Hotić-Vršič, Zahović-Tavares, Mlakar-Mešanović.#MiSkupajEnoSmo #plts #MURMB pic.twitter.com/k4QmtkRWAl — NK Maribor (@nkmaribor) April 28, 2019 Ob 16. uri se bosta v Fazaneriji pomerila Mura in Maribor. Koga sta Ante Šimundža in Darko Milanič uvrstila v začetno enajsterico? Znani sta postavi Mura in Maribor 👇#PLTS 🏆 | #MURMAR ⚽ pic.twitter.com/sTXHfG4uxO — #PLTS (@PrvaLigaSi) April 28, 2019 Največja nedeljska poslastica, kar se tiče vzdušja in množičnega obiska, bo ob 16. uri v Murski Soboti. V Fazaneriji se bosta ponovno udarila velika tekmeca Mura in Maribor. V sredo so vijolice prekrižale načrte črno-belim z izjemnim zadetkom Dareta Vršiča, ki kandidira za enega najlepših v tej sezoni, tokrat pa jih čaka kar nekaj dodatnih motivov. Želijo ohraniti visoko prednost pred Olimpijo, ostati neporaženi v letu 2019 in prvič v tej sezoni vzeti mero v prvenstvu tudi Muri, ki je Mariborčane jeseni ponižala na domačih tleh kar s 4:1. ''V nedeljo bo še težje kot v sredo,'' razmišlja junak pokalnega napredovanja v finale, 34-letni prerojeni veteran Vršič, domači strateg Ante Šimundža pa je napovedal, da gre na zmago.

Gorica se je znesla nad Celjani

Nogometaši Gorice so na tekmi, kjer ni deževalo le z neba, ampak so deževali tudi zadetki, dosegli pomembno zmago v boju za obstanek. Po nizu štirih zaporednih porazov so se znesli nad Celjanom. V drugi polovici uvodnega polčasa se je mreža gostov iz knežjega mesta zatresla kar štirikrat. Dvakrat je zadel v polno Etien Velikonja, z glavo je bil uspešen Žiga Lipušček, Hrvat Andrija Filipović pa je v izdihljajih prvega dela zadel s prostega strela in postavil končni rezultat.

Zadetek Andrije Filipovića za končnih 4:0:

V drugem delu ni bilo veliko priložnosti, rezervist Celjanov Žan Benedičič pa je po hudem prekršku, ko je v skoku udaril Roka Glavino v obraz, prejel neposredni rdeči karton. Vrtnice so se z dragoceno zmago na lestvici točkovno izenačile z Rudarjem.

Trener Olimpije opozarja, da je Krško zelo težaven tekmec

Zmaji so v torek brez večjih težav izločili in nadigrali Kidričane. Foto: Morgan Kristan/Sportida Za zadnje dejanje 29. kroga bosta poskrbela Olimpija in Krško. Ljubljančani so ogromni favoriti, saj jih čaka vsaj na papirju najlažja možna naloga. Pod vodstvom Safeta Hadžića so dobili vse tri zadnje tekme, dviguje se tudi število doseženih zadetkov. Zdaj prihajajo v Stožice zadnjeuvrščeni Krčani, ki nujno potrebujejo točke, če želijo popestriti boj za obstanek in ohraniti upanje na čudežno rešitev.

Pri zmajih bo poskušal izjemen niz nadaljevati Rok Kronaveter. Novi trener ga je prebudil, Mariborčan pa je na zadnjih treh nastopih dosegel kar štiri zadetke.

''Nogometaši Krškega so kakovostni. Vidi se, da imajo druge ekipe težave z njimi,'' opozarja svoje izbrance in ljubljansko javnost Hadžić, ki bo nekoliko premešal ekipo, s katero se je med tednom uvrstil v finale pokala. Dodaja, da bo verjel v naslov vse do takrat, ko bo Olimpija matematično še v igri za naslov.

Povratnik iz ZDA razveselil Aluminij

Tudi drugi sobotni dvoboj 29. kroga je minil v znamenju preobrat v drugem polčasu. Srečanje v Kidričevem je sprva osrečilo tabor gostov. David Tijanić je popeljal gorenjske orle v vodstvo, nato pa se je v nadaljevanju pri gostiteljih razigral Jure Matjašič in dosegel prva zadetka, odkar se je pozimi iz ZDA vrnil v domovino.

Zmagoviti gol Jureta Matjašiča v Kidričevem:

Kidričani so prišli do dragocene zmage, s katero so se na lestvici začasno povzpeli na visoko četrto mesto, ki pelje v Evropo.

Domžale vedno bližje evropski vozovnici

Domžalčani so v uvodnem dejanju 29. kroga Prve lige Telekom Slovenije premagali Rudar z 2:1 in se utrdili na tretjem mestu. Knapi so v 14. minuti prek Žige Škofleka poskrbeli za najlepši trenutek srečanja.

Evrogol Žige Škofleka:

Knapi so po evrogolu povedli in dobili prvi polčas z 1:0, v nadaljevanju pa so Domžale poskrbele za preobrat. Najprej je z bele točke izenačil Senijad Ibričić, takrat so Velenjčani protestirali pri sodniku Damirju Skomini, da ne bi smelo biti kazenskega udarca, nato pa je rezervist Tilen Pečnik s strelskim prvencem v dresu Domžal poskrbel za dragoceno zmago rumenih. Knapi so se znašli v težavah, saj je pred njimi še krčevit boj za obstanek.

Najboljši strelci: 14 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

13 - Rok Kronaveter (Olimpija), Luka Majcen (Triglav), Rok Sirk (Mura)

12 - Luka Zahović (Maribor)

10 - Senijad Ibričić (Domžale), Jan Mlakar (Maribor), Shamar Nicholson (Domžale), Milan Tučić (Rudar), Andres Vombergar (Olimpija)

9 - Francesco Tahiraj (Aluminij), Marcos Tavares (Maribor)

8 - Dino Hotić (Maribor), Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija)

...

Aluminij : Triglav 2:1

Rudar : Domžale 1:2