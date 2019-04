Vrtnice po najboljšem polčasu v sezoni ponižale Celje #video

Gorica : Celje 4:0 (4:0)



Stadion v športnem parku, sodniki: Kajtazović, Kasapović, Povšnar.



Strelci: 1:0 Velikonja (26.), 2:0 Lipušček (29.), 3:0 Velikonja (36./11-m), 4:0 Filipović (45.).



Gorica: Sorčan, Curk, Tomiček, Lipušček, Kavčič, Šipek (od 70. Smailagić), Grudina (od 64. Jermol), Kolenc, Filipović (od 79. Hodžić), Velikonja, Osuji.

Celje: Jurhar, Brecl, Stojinović, Zaletel, Travner, Pungaršek, Cvek, D. Štraus (od 55. Ibišević), Novak (od 55. Benedičič), Lotrič (od 87. Kerin), Vizinger.



Rumeni kartoni: Osuji, Tomiček, Curk, Filipović; Cvek, Zaletel, D. Štraus.

Rdeči karton: Benedičič (62.).

Primorci v tej sezoni plujejo v nevarnih nogometnih vodah, danes pa so zablesteli v polnem sijaju in zanesljivo ugnali tekmece iz knežjega mesta, ki so vse bolj oddaljeni od tretjega mesta. Na tem položaju so se zdaj utrdili Domžalčani, ki imajo pred njimi šest točk prednosti. Novogoričani so po današnji zmagi z devetega napredovali na osmo mesto, enako število točk imajo devetouvrščeni Velenjčani.

Obe ekipi sta obračun v mestu vrtnic začeli zelo previdno. V prvi polovici prvega polčasa je igra v glavnem potekala na sredini igrišča, ne ena ne druga stran pa si ni priigrala omembe vredne akcije. Bilo je nekaj poskusov z razdalje, vratarja Grega Sorčan na goriški in Metod Jurhar na celjski strani pa sta bila bolj ali manj povsem nezaposlena.

Gorica podala v višjo prestavo

Po dokaj nezanimivi uvodni predstavi pa se je v novogoriškem športnem parku med 26. in 29. minuto "zabliskalo na vse strani". Za to so poskrbeli domači nogometaši, ki so v tem obdobju dosegli kar dva gola in povsem razbili uvodno nogometno monotonost.

Prvi zadetek Etiena Velikonje:

Najprej je v polnem sijaju zablestel Etien Velikonja, ki se je po predložku z desne strani v celjskem kazenskem prostoru sijajno otresel svojega zasledovalca in v slogu pravega srednjega napadalca po strelu iz obrata zadel za 1:0. Veselje po uvodnem golu se še ni poleglo, ko so gostitelji podvojili svojo prednost, potem ko je bil po kotu z leve strani v skoku najvišji domači obrambni igralec Žiga Lipušček.

V 35. minuti so Celjani naredili neumnost v svojem kazenskem prostoru, po prekršku Nina Pungarška nad Nigerijcem Bedejem Osujijem je sodnik Nejc Kajtazović pokazal na belo točko, neusmiljen "eksekutor" pa je bil Velikonja.

Pet minut kasneje je bil Andrija Filipović po (pol)voleju z roba kazenskega prostora malenkostno netočen, isti igralec pa je v izdihljajih prve polovice tekme po natančnem in močnem strelu z 20 metrov povišal na 4:0.

Benedičič odigral le sedem minut, nato bil izključen

V začetku drugega polčasa so bili izbranci gostujočega trenerja Dušana Kosića več pri žogi in imeli jalovo premoč. V 55. minuti je Lovro Cvek po prostem strelu s 25 metrov meril malenkostno previsoko, v 62. minuti pa so Celjani ostali brez "rezervista" Žana Benedičiča, ki je s komolcem udaril Roka Grudino in za to nešportno potezo prejel rdeči karton.

Izključitev Žana Benedičiča:

To je varovancem domačega trenerja Saše Kolmana še bolj olajšalo delo, tudi brez tega pa so blede Celjane danes zasenčili v vseh prvinah nogometne igre. V končnici tekme so sinjemodri zaigrali zelo racionalno in varčevali moči za naslednje tekme.

Novogoriška ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Kranju, celjska pa bo gostila Olimpijo. Obe tekmi bosta v četrtek, 2. maja.

Dogajanje v Novi Gorici v živo: