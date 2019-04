Nora tekma v Fazaneriji, Maribor po strogih izključitvah trepetal za točko #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Mure in Maribora so se v tekmi 29. kroga Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 2:2 (1:1). Mura je tako še četrtič v tej sezoni v prvenstvu ostala neporažena proti vijolicam.

Mura : Maribor 2:2 (1:1)



Stadion Fazanerija, sodniki: Jug (Tolmin), Žunič, Brezar (oba Kranj).

Strelci: 0:1 Boškovič (20., avtogol), 1:1 Sirk (35., 11-m), 1:2 Vrhovec (49.), 2:2 Sirk (58.).



Mura: Obradović, Karničnik (od 74. Kous), Maruško, Boškovič, Pucko, Lorbek, Kouter, Šušnjara (od 80. Bobičanec), Horvat, Čerimagić, Sirk (od 86. Maroša).

Maribor: Pirić, Milec, Rajčević, Ivković, Kolmanič, Dervišević, Vrhovec (od 75. Pihler), Cretu, Hotić (od 70. Vršič), Mlakar (od 88. Tavares), Zahović.



Rumeni kartoni: Kouter, Čerimagić; Mlakar, Pihler.

Rdeča kartona: Pihler (85.), Vršič (90.).

Prekmursko-mariborski obračun je spet dodobra napolnil Fazanerijo, potem ko so sredi tedna navijači že videli en dvoboj istih tekmecev. Takrat je šlo za povratno pokalno polfinalno tekmo, ki se je končala z 1:1 (skupno pa dvoboj z mariborskim napredovanjem v finale).

Mura in Maribor sta še drugič v tem tednu napolnila Fazanerijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Pred četrto medsebojno ligaško tekmo v sezoni pa so imeli prednost Muraši, saj v tej sezoni v prvi ligi še niso izgubili z vijoličastimi; doma so jeseni zmagali s 4:1, v Mariboru pa je bilo 0:0 in 1:1. Danes pa je bil izid po novi razburljivi predstavi še tretjič neodločen, tako da Maribor le proti temu nasprotniku v sezoni 2018/19 ni zmagal.

Gostje so imeli terensko premoč v uvodnem delu, prvič je vratarja Matka Obradovića že v tretji minuti preizkusil Luka Zahović, ko je po podaji Saše Ivkovića prišel do žoge na kakšnih sedmih metrih, a meril tik ob vratnici.

Avtogol Aleksandra Boškovića:

Maribor je bil nevarnejši še v 14. minuti, a je žoga po strelu Ivkovića po kotu končala za vrati. Nato pa so Mariborčani v 20. minuti povedli, toda ne po lastni akciji, temveč po avtogolu domačih. Akcijo je sicer začel Amir Dervišević s podajo, ki je bila namenjena Janu Mlakarju, pred njim pa je posredoval Aleksandar Boškovič, vendar tako nespretno, da je sicer z lepim lobom premagal svojega vratarja.

Naslednja akcija pa je že pomenila izenačenje. V 34. minuti je po podaji v kazenski prostor žoga v roko zadela Martina Milca, sodnik Matej Jug pa je pokazal na belo točko. Zanesljivi izvajalec je bil s strelom po tleh Rok Sirk in poskrbel za neodločen izid, ki je ostal do konca polčasa.

Neverjetna akcija in izenačenje Mure

Prav dolgo po začetku drugega pa ne več, kajti že v 49. minuti je Maribor spet vodil. Milec je z roba kazenskega prostora z desne zelo natančno podal, Blaž Vrhovec pa je bil osamljen na drugi vratnici in je z glavo poslal žogo v mrežo.

Pozneje je bil nevaren še Mlakar, a streljal natančno v Obradovića. A prejeti gol je spet spodbudil Muro; domači so postali bolj nevarni, v 58. minuti pa je bil izid spet izenačen po skorajda neverjetni akciji. Najprej je Nik Lorbek zadel prečko, žoga se je odbila kakšen meter pred golovo črto, Milec jo je skušal izbiti, toda poslal jo je v vratnico, potem pa se je od njegove noge odbila natančno do Sirka, ki mu z enega metra ni bilo težko poskrbeti za novo navdušenje na tribunah.

Zadetek Roka Sirka za 2:2:

Nadaljevanje je bilo bolj umirjeno, moštvi si nista več priigrali izrazitejših priložnosti, so pa gostujoči navijači dvakrat poskrbeli za krajšo prekinitev z metanjem bakel na igrišče.

Pet minut pred koncem tekme so gostje ostali z le desetimi možmi, ko je Aleks Pihler - na igrišče je prišel šele v 75. minuti - po udarcu s komolcem dobil drugi rumeni karton. A prednosti Mura ni mogla več izkoristiti, kot tudi ne prednosti kar dveh igralcev, ko je v 90. minuti rdeči karton dobil še Vršič. Tudi on na zelenici ni bil prav dolgo, vstopil je v 70. minuti, odšel pa po grobem, skorajda hokejskem naletu na Žigo Kousa.

Prav v zadnji minuti sodnikovega dodatka je sicer nevarno meril Klemen Pucko, a je Mariborčanom žogo uspelo odbiti v kot.

V naslednjem krogi bo Mura v sredo, 1. maja gostovala v Domžalah, Maribor pa isti dan gostil Aluminij.

