Sodniki znova na udaru: po Mariboru se je oglasil še Aluminij #video

Sodniške odločitve v tej sezoni burijo duhove med slovenskimi prvoligaši. Po Mariboru, ki je v tej sezoni že nekajkrat javno negodoval nad sodniško organizacijo, so na domnevne sodniške napake opozorili še pri Aluminiju. "Želimo opozoriti na rezultate opravljene analize strokovnega vodstva Nogometnega kluba Aluminij, ki je pokazala izrazito negativno bilanco sodniških odločitev na tekmah Aluminija v sezoni 2018/2019," so v pismu za javnost napisali pri Kidričanih.

Aluminij je po 28 odigranih krogih na šestem mestu prvoligaške lestvice s 37 točkami, pred dnevi pa so se Kidričani poslovili od pokalnega tekmovanja, ko jih je v polfinalu s skupnim izidom 6:1 izločila Olimpija. Zdaj so pri slovenskem prvoligašu delno krivdo za nekatere rezultate pripisali tudi sodniškim odločitvam, ki so bile po njihovem mnenju napačne. "Čeprav komentiranje sodniških odločitev ni del kulture kluba, želimo vzpostaviti zavedanje, da posledice nepravilnih odločitev ne smejo biti le obstranska škoda v procesu," so zapisali pri Kidričanih.

Aluminij je opozoril na domnevne napake sodnikov, ki so po njihovem v razmerju 12:3 v škodo Kidričanov. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Razmerje 12:3

Analiza Aluminija je pokazala, da je po njihovo razmerje med spornimi odločitvami, ki so na eni strani neposredno negativno in na drugi strani pozitivno vplivale na rezultat tekem Aluminija, dvanajst proti tri.

"Nogometni klub Aluminij je klub z jasno zastavljenimi cilji in dolgoročno strategijo, ki svojo vlogo v nogometnem prostoru prevzema odgovorno," so še zapisali pri Aluminiju, pri tem pa poudarili, da je za napredek potrebno strokovno delo z ekipo, a da pri tem v nogometnem prostoru od drugih deležnikov pričakujejo najmanj vzajemno odgovornost.

Sporne sodniške odločitve v sezoni 2018/2019, od 1. 1. 2019, z vidika vplivanja na končni rezultat

Tekma Rezultat Komentar dogodka Korist Aluminij Škoda Aluminij 20. krog Triglav – Aluminij 1-0 Dosojena 11m v korist Triglava na prekršek Krajnca nad Arh Česnom izven 16m prostora. Škoda 21. krog Aluminij – Maribor 0-0 Nedosojena 11m v korist Aluminija ob igri z roko Rajčeviča ob strelu Malokuja. Škoda 24. krog Mura – Aluminij 1-0 Razveljavljen regularno dosežen zadetek Amuzija zaradi domnevnega prepovedanega položaja. Škoda Polfinale pokala, 1. tekma Aluminij – Olimpija 1-2 Razveljavljen regularno dosežen zadetek Štora zaradi domnevno prepovedanega položaja. Škoda 26. krog Aluminij – Gorica 1-0 Dosojena 11m nad Filipovičem zaradi domnevnega prekrška Koblarja. Škoda 26. krog Aluminij – Gorica 1-0 Nedosojena 11m nad Vrbancem. Škoda 27. krog Olimpija – Aluminij 0-0 Nedosojena 11m v korist Aluminija ob igri z roko Andrejašiča ob strelu Horvata. Škoda 28. krog Celje – Aluminij 1-0 Nedosojena 11m v korist Aluminija nad Koblarjem, ko je Travner z obema rokama podrl na tla Koblarja. Škoda Polfinale pokala, 2. tekma Olimpija – Aluminij 2-0 Dosojena 11m v korist Olimpije zaradi domnevno storjenega prekrška nad Lupeto. Škoda

Sporne sodniške odločitve v sezoni 2018/2019, do 31. 12. 2018, z vidika vplivanja na končni rezultat

Kolo Tekma Rezultat Komentar dogodka Korist Aluminij Škoda Aluminij 1. krog Aluminij – Celje 0-1 Nedosojena roka za 11m. Škoda 7. krog Aluminij – Krško 0-0 Priznan zadetek Glihe ob prepovedanem položaju Kidriča. Korist 9. krog Olimpija – Aluminij 0-0 Dosojena 11m v korist Olimpije zaradi domnevne igre z roko Horvata. Škoda 10. krog Celje – Aluminij 1-1 Nedosojena izključitev Travnerja nad prekrškom nad Tahirajem, ko je bil zadnji mož pred vratarjem. Škoda 13. krog Aluminij – Domžale 0-0 Nedosojena 11m nad Romom ob prekršku Muminoviča. Korist 18. krog Aluminij – Olimpija 2-1 Razveljavljen gol Olimpije nad domnevno storjenim prekrškom nad Gliho. Korist

Ena izmed spornih situacij se je po mnenju Aluminija zgodila na tekmi z Gorico, ko je na desni strani kazenskega prostora domačih po dvoboju z Luko Koblerjem padel Andrija Filipović in sodnik je po mnenju Aluminija neupravičeno pokazal na najstrožjo kazen.

Prekršek za enajstmetrovko v korist Gorice:





Po mnenju Aluminija se je ena izmed sodniških napak zgodila tudi na tekmi 27. kroga proti Olimpiji v Stožicah. Gostje so po strelu Jureta Matjašiča z razdalje, žoga je nato zadela v roko branilca Olimpije Jana Andrejašiča, zahtevali strel z bele točke, a je sodnik Dragoslav Perić ocenil, da za kaj takšnega ni potrebe.

Protesti nogometašev Aluminija na tekmi z Olimpijo:

V boj za Evropo

Nogometni klub Aluminij je na dobri poti, da si zagotovi obstanek v ligi, kar je bil na začetku sezone tudi eden izmed glavnih ciljev Kidričanov, ki so si zadali tekmovanje končati vsaj na osmem mestu. Pri Kidričanih še ocenjujejo, da se v zadnjem delu prvenstva lahko vmešajo v boj za mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja. Za četrtim mestom, ki bo najverjetneje še vodilo v kvalifikacije za ligo, Aluminij zaostaja le tri točke, za tretjeuvrščenimi Domžalami pa šest točk. "Želimo si, da poti do uresničitve naših ciljev ne bodo krojile napačne odločitve naših nogometnih sodelavcev," so še zapisali pri Aluminiju.

