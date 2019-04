Naredili bodo vse, da preprečijo najbolj črn scenarij #video

Konec septembra so nogometaši Gorice v Stožice prišli le z enim porazom v prvi četrtini letošnje sezone. Konec prejšnjega tedna so doživeli že sedmi poraz na zadnjih devetih tekmah. Kriza, ki zdaj traja že vse od oktobra lani. Toda pri sinjemodrih razlogov za preplah še ne vidijo. "Mislim, da ni tragično. Do konca je še osem krogov, to je 24 točk, mi jih imamo trenutno 26. Vse je še mogoče spremeniti," je prepričan vratar Gorice Grega Sorčan .

Slabi rezultati Gorice so že jeseni s trenerskega stolčka odnesli klubsko legendo Mirana Srebrniča. Po petih porazih, remiju in vsega eni zmagi na sedmih prvenstvenih tekmah je moral po porazu v Kidričevem oditi tudi Nermin Bašić. Zdaj moštvo vodi dozdajšnji pomočnik Saša Kolman. Štiriintridesetletni trener v Stožicah ni sedel na klopi Gorice, saj je eno tekmo pred tem proti Krškemu zaradi protestov proti sodniškim odločitvam sklenil predčasno.

Nadomestil ga je Florijan Debenjak, ki je v klubu že več kot tri desetletja. "Takšne majhne krize v svoji karieri še nisem doživel niti kot igralec niti kot trener. Če bi vedeli, kje se skriva težava, bi stvar čim prej rešili. Verjamem v te fante," pravi Debenjak.

Ekipo je na zadnji tekmi vodil Debenjak. Foto: Sportida

Spomin na sezono 2014/15

Letošnja črna serija spominja na sezono 2014/15, ko je Gorica zasedla deveto mesto in si nato obstanek zagotovila na dodatnih tekmah proti Aluminiju. "Takrat je bila zadeva nekoliko drugačna. Takrat so Italijani zapustili klub. Tako kot takrat tudi zdaj verjamem, da bomo splavali na vrh," je prepričan Debenjak. "Tudi jaz sem se takrat boril za obstanek proti Aluminiju. To so bili drugačni časi. Zdaj mislim, da je v primerjavi s takrat v klubu v redu sredina. Gorica je klub, ki dobro dela za mlade. Treba je obstati in ostati prvoligaški klub, saj si Gorica to zasluži, ker je dober klub," je prepričan vratar Gorice.

Za dober razplet pa bodo potrebne zmage. Zadnje tri točke so osvojili v 23. krogu proti Domžalam. Takrat je Srebrnič napovedal, da bo šlo navzgor. "Ena zmaga bi preobrnila stvari v glavah," meni Srebrnič. "Vsi fantje so super, manjka jim mogoče malce agresivnosti. V naslednjih tekmah, ko bo šlo zares, se bodo tudi fantje pobrali," verjame Debenjak.

V igri 70 let tradicije

Z bojem za obstanek je v igri kar 70 let nogometne tradicije, sedem lovorik in predvsem ponos mesta vrtnic. "Fantje se morajo zavedati, da je igrati za Gorico čast. Ne igramo za kak tretji klub, ampak za Gorico, ki je vedno bila v prvi ligi. Mislim, da si Gorica vedno zasluži igranje v elitni druščini," meni Sorčan.

Da so se zgodili razkol v slačilnici in napetosti z upravo, vratar Sorčan odločno zanika. "Ko ne gre, se piše in govori marsikaj. Ampak jaz lahko potrdim, da to ni res. V slačilnici smo enotni, z upravo se razumemo dobro, tako da ni nobenih težav," pojasnjuje Sorčan.

"Ko ne gre, se piše in govori marsikaj," je prepričan Sorčan. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na strani Gorice tudi navijači

Do konca sezone Novogoričane čaka zelo zahteven razpored, saj se bodo srečali z vsemi tekmeci v boju za obstanek. "Nimamo strahu, da bi izpadli. Najslabše bi bilo predzadnje mesto, da bi se borili v kvalifikacijah," je prepričan eden od navijačev Gorice. Z odgovori nogometašev na enem izmed zadnjih treningov so bili zadovoljni tudi navijači Terror Boys, ki so drug drugemu obljubili, da bodo storili vse, da preprečijo najbolj črn scenarij.

