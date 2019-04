Huda kriza Gorice poskrbela, da so nogometaše na treningu obiskali navijači

ND Gorica, eden od treh slovenskih klubov, ki nikoli niso izpadli iz prvoligaške druščine, je v hudi rezultatski krizi. Primorcem po seriji slabih rezultatov grozi izpad. Pred petkovo tekmo 28. kroga Prve lige Telekom Slovenije proti Olimpiji v Stožicah so Novogoričane na treningu obiskali navijači in jim izrazili podporo.

Gorica, ob Mariboru in Celju edini nogometni klub, ki v prvi slovenski ligi neprekinjeno nastopa od njenega začetka leta 1991, se je po sodelovanju z Italijani izpred štirih let z novo upravo na čelu s predsednikom Robertom Vrtovcem postavila na noge. Po obdobju, v katerem je bil pod vprašaj postavljen celo obstoj kluba, severnoprimorski nogometni ponos ob igrišču spet deluje brez težav, a je zato na igrišču v zadnjih mesecih zapadel v eno od hujših, če ne celo najhujšo rezultatsko krizi v novejši zgodovini.

Po zelo dobrem začetku sezone, ko je v uvodnih 12 prvenstvenih krogih Gorica osvojila 21 točk in bila nekaj časa celo na drugem mestu prvenstvene lestvice, je začela nizati katastrofalne rezultate. V naslednjih 15 tekmah je namreč osvojila vsega pet točk in dosegla le eno zmago. Ob tem kar 12 porazov, od tega osem v nizu med 14. in 22. prvenstvenim krogom.

Nermin Bašić, s katerim so v klubu ostali v dobrih odnosih, je na klopi Gorice zdržal le sedem tekem. Foto: Filip Jeram/Sportida

Dve trenerski menjavi v nekaj mesecih

Po nizu petih porazov oziroma sedmih prvenstvenih tekem, v kateri je Gorica osvojila samo točko, ob tem pa izpadla še iz pokalnega tekmovanja, so se zato v vrhu kluba odločili, da se za sodelovanje zahvalijo legendarnemu Miranu Srebrniču.

Na klop je prišel obetavni bosanski trener Nermin Bašić, ki je popeljal Radomlje do jesenskega naslova prvaka v drugi slovenski ligi, a se tudi z njim ni izšlo. Po petih porazih, remiju in vsega eni zmagi v sedmih prvenstvenih tekmah je moral po porazu v Kidričevem pred dvema tednoma z 1:3 oditi tudi on.

Nasledil ga je njegov pomočnik in uslužbenec kluba Saša Kolman, ki naj ne bi bil začasna rešitev, ampak naj bi po naših informacijah ostal v tej vlogi do konca sezone.

Toda začetek zanj ni bil najboljši. Ob debiju je v prejšnjem krogu doživel boleč poraz. Pred domačimi navijači je izgubil proti Krškemu z 1:2 in zadnjeuvrščenemu slovenskemu prvoligašu dopustil, da se je vrnil v igro za obstanek. Gorica je ob tem padla na predzadnje mesto, ki ob koncu sezone prinaša kvalifikacije za obstanek.

Obeta se hud boj za obstanek Rudarja, Triglava in Gorice, ki jih ločijo le tri točke, pa tudi Krškega, ki za predzadnjim mestom zaostaja za šest točk.

Obisk navijačev pred gostovanjem v Stožicah

Gorico že v petek čaka nov zahteven izpit, gostovanje v Stožicah pri Olimpiji z novim trenerjem Safetom Hadžićem. Do konca sezone Novogoričane čaka zelo zahteven razpored, v boju za obstanek pa jim bodo očitno ob strani stali tudi njihovi najzvestejši navijači.

Čeprav je primorska športna javnost do svojega najuspešnejšega nogometnega produkta, ki je na njen konec prinesel že štiri naslove slovenskega prvaka, precej kritična, Terror Boys, člani organizirane navijaške skupine ND Gorica, njene nogometaše očitno podpirajo.

Druženje nogometašev in navijačev ND Gorica se je končalo v pozitivnem tonu:

To so potrdili tudi z obiskom četrtkovega treninga, na katerem so se prišli pogovorit z nogometaši, ob tem pa izrazili tudi podporo. Dialog je bil obojestranski. Navijači so od nogometašev želeli dobiti zagotovila, da jim je mar za usodo kluba, ki trepeta za obstanek v prvi ligi.

Z odgovori, ki so jih dobili, so bili zadovoljni in si potem drug drugemu obljubili, da bodo postorili vse, da ga preprečijo najbolj črn rezultatski scenarij. Ta bi za enega od najuspešnejših slovenskih nogometnih klubov prav gotovo pomenil velik udarec.

