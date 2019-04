To ni več naključje: Maribor se je zaljubil v evrogole, Vršič vstal od mrtvih #video

Nogometni pokal Slovenije v finalu prinaša večni derbi med Olimpijo in Mariborom. Vijolice so si nastop v sklepnem dejanju, ki bo 30. maja v Celju, zagotovile po remiju v Murski Soboti (1:1), na katerem je za potezo tekme, dneva, morda tudi tedna in meseca, poskrbel Dare Vršič.

Nekdanji reprezentant Dare Vršič pri 34 letih dokazuje, da še zdaleč ne spada v staro šaro. Čeprav se mu pogodba z mariborskim klubom počasi izteka, uradno ne bo več nogometaš vijolic dan po finalu pokala Slovenije v Celju, je z vedno boljšimi predstavami prepričal trenerja Darka Milaniča, da si zasluži več priložnosti.

Dare Vršič po tekmi v Murski Soboti:

Na zahtevnem gostovanju v Murski Soboti, ki ga je v Fazaneriji pod žarometi spremljalo več kot pet tisoč gledalcev, je zaigral od prve minute in postal osrednji junak Maribora. Na začetku drugega polčasa, ko je bil še začetni rezultat 0:0, je dosegel spektakularni zadetek z razdalje. To je bil odločilen trenutek tekme, po katerem so si vijolice zagotovile neubranljivo prednost in napredovanje v finale pokala.

Potrdile so se Hotićeve besede. Kdo je dosegel najlepšega?

Veselje NK Maribor po napredovanju v finale pokala Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mariborčani v koledarskem letu 2019 še niso izgubili. V prvenstvu imajo pred Olimpijo ogromnih 12 točk prednosti. Resda ne dosegajo toliko zadetkov, kot so jih v jesenskem delu, so pa tisti, ki končajo v mrežah tekmecev, tako atraktivni, da v zadnjih tednih spremljamo pravcato tekmovanje izbrancev Darka Milaniča o tem, kdo bo dosegel lepšega.

Letvico glede atraktivnosti je na prvi polfinalni tekmi z Muro visoko povzdignil Dino Hotić. Zadetek je takrat posvetil dekletu in otroku, ki ga pričakujeta. ''Pohvalil bi celotno ekipo, ki je delala za to zmago. Potem se zgodi, da posameznik odloči tekmo. Tokrat sem to bil jaz, naslednjič bo kdo drug. Pomembno je le to, da ekipa zmaguje in da ob koncu sezone pripeljemo domov obe lovoriki,'' je po nepozabnem zadetku proti Muri dejal Hotić. Njegove besede, da je bil tokrat junak on, naslednjič pa bo kdo drug, so se izkazale za še kako resnične.

Gol Dina Hotića proti Muri (pri 1:25):

Kdo je dosegel najbolj atraktiven zadetek NK Maribor? Amir Dervišević na domačem dvoboju 1. SNL proti Rudarju (za 2:0) 11,11% +

Dino Hotić na domači pokalni tekmi proti Muri (za 1:0) 22,22% +

Dare Vršič na gostujoči pokalni tekmi proti Muri (za 1:0) 66,67% +

Festival atraktivnih zadetkov Maribora po strelih z razdalje je v soboto nadaljeval Amir Dervišević, ko je k predaji prisilili vratarja velenjskega Rudarja. Za novo mojstrovino pa je le štiri dni pozneje poskrbel Vršič. Udaril je s prve in premagal Matka Obradovića.

Zadetek Amirja Derviševića proti Rudarju:

"Žoga se je odbila kar precej od mene, a sem imel veliko prostora. Okrog mene ni bilo nobenega igralca. Žoga je padala, nato pa sem zadel žogo tako, kot sem želel. Pridobil sem samozavest. Zelo sem vesel, da sem se vrnil v življenje. To me navdaja z optimizmom," je bil po remiju (1:1), rezultat je v izdihljajih srečanja izenačil Aleksandar Bošković, presrečen 34-letni Vršič.

Zadetek Dareta Vršiča proti Muri (pri 1:04):

"Muri nismo pustiti veliko. Taktično smo dobro stali na obeh tekmah, na tekmi v Murski Soboti ji nismo dovolili resnejše priložnosti do zadnjih petih minut. Atmosfera na stadionu je bila perfektna. Lepo je igrati take tekme na slovenskih tleh. Ni jih veliko, zato je vsaka dobrodošla," je pohvalil vzdušje v Murski Soboti.

V polfinalu je prekrižal načrte klubu, kjer je začenjal kariero, v finalu pa jih lahko še enemu nekdanjemu delodajalcu, ljubljanski Olimpiji. Finale bo potekal v knežjem mestu, na še enem prizorišču, kjer je v bogati karieri pustil močan vtis.

Milanič: V vseh pogledih pokazali, da obvladajo

Darko Milanič se bo prvič v finalu pokala Slovenije pomeril z Olimpijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Zabili smo dva fantastična gola, toda če ne bi bili pripravljeni tako oddelati, odigrati tako taktično dobro, nam ne bi uspelo. Poleg dveh izrednih golov je treba izpostaviti, da smo bili moštveno zelo dobri," je po sladkem remiju povedal Milanič. Z omenjenim rezultatom je Maribor izpolnil cilj na gostovanju v Murski Soboti, pred katerim ni mogel ostati ravnodušen, saj je prav v Fazaneriji jeseni v prvenstvu prejel najbolj bolečo klofuto (1:4) v tej sezoni.

''Prvi polčas je bil popolnoma na naši strani, ko smo zlahka prihajali pred kazenski prostor in imeli kar nekaj zaključkov. Potem je bilo nekaj začetnega pritiska z njihove strani, a smo se ga hitro otresli in zabili ob pravem trenutku,'' je izpostavil trofejni strateg, ki ga konec maja prvič, odkar je trener Maribora, v finalu pokala čaka obračun z Olimpijo.

Maribor v tem koledarskem letu sploh še ni izgubil. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Vesel sem uvrstitve v finale, predvsem pa spoznanja, na kakšen način smo prišli do finala. Fantje se niso samo držali dogovora, ampak so v vseh pogledih pokazali, da obvladajo," ni skrival zadovoljstva. V nedeljo se bo vrnil v Mursko Soboto, saj čaka vijolice še gostovanje v prvenstvu.

Milanič o junaku Vršiču ''V določenih fazah tekmovanja vsi ne morejo redno igrati, potrebujemo pa tudi nekoga, ki je vmes imel manj priložnosti. To je naš način. Niso prazne besede, da za uspešno sezono potrebujemo vse igralce. In vsi so pomembni. Zato z njimi delamo in tudi če vmes nekoliko manj igrajo, jih pripravljamo za trenutke, ko bodo na igrišču,'' je predstavil svoj pogled na število minut, ki jih je v tej sezoni Dare Vršič prebil na igrišču.

Šimundža ponosen, da je otežil delo Mariboru

O čem je tekla besede pred dvobojem v Murski Soboti med Antejem Šimundžo in sodnikom Damirjem Skomino? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida ''Razlika je, ali remiziraš ali izgubiš. Želeli smo si pozitivnega rezultata in ga z 1:1 dobili,'' je trener Mure Ante Šimundža izpostavil pomembnost neodločenega rezultata. Spogledoval se je s tesnim domačim porazom, nato pa je Aleksandar Bošković v zadnjih sekundah le kronal pritisk gostiteljev in poskrbel, da sta se velika tekmeca razšla brez zmagovalca.

''Maribor je napredoval težje, kot je marsikdo pričakoval. Bolje je iti v naslednjo tekmo po remiju kot pa po porazu. Želeli smo si napredovanja, a se tudi Mariborčani zavedajo, da je napredovala ekipa z dvema evrogoloma, kljub temu, da je najboljša v Sloveniji,'' je izpostavil zadetka Hotića in Vršiča, pri katerih je bil vratar črno-belih nemočen.

Mura bo zdaj pot do Evrope iskala v prvenstvu, kjer bo kvalifikacije za evropsko ligo omogočalo tudi četrto mesto. Prekmurci se bodo v nedeljo še enkrat pomerili z Mariborom. Znova v Fazaneriji. ''Verjamem, da bomo pravi v nedeljo, da bomo odigrali čvrsto evropsko tekmo proti Mariboru.'' Cilj je zmaga, nikakor se ne ni zadovoljil z remijem.

Navijači Mure so ljubljencem po težko prigaranem remiju, s katerim so izpadli iz pokalnega tekmovanja, namenili glasen aplavz. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''V nedeljo bi raje zmagal. Kakšen bi bil športnik, če ne bi želel zmagati? Želimo zmagati, želimo spet polno kuliso, evropsko ozračje, maksimalni prestop z naše strani. Verjamem v pozitiven rezultat,'' je optimist Mariborčan, ki navdušuje na trenerskem stolčku Mure.