NK Maribor udaril po sodnikih: Prej smo bili jezni, zdaj nas je lahko še sram

Mariborčani po dvoboju 29. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Murski Soboti (2:2) niso skrivali nezadovoljstva s sojenjem. To so izpostavili v komentarju na socialnem omrežju, kjer so se najprej osredotočili na rdeča kartona Aleksa Pihlerja in Dareta Vršiča, nato pa jih je v slabo voljo spravil še someščan Slavko Vinčić, ki je sodil na dvoboju med Olimpijo in Krškim. Kaj je zmotilo vijolice?

Vodilni Maribor je v razburljivem srečanju v Murski Soboti osvojil točko (2:2), a tudi ostal brez dveh izključenih igralcev. Aleks Pihler in Dare Vršič, oba sta zanimivo vstopila v igro v drugem polčasu, sta prejela rdeča kartona. Prvi po dveh hitro prejetih rumenih kartonih, drugi pa neposredno. Protesti mariborskega kluba, da so bile kazni dosojene prestrogo, pri sodniku Mateju Jugu niso zalegli. Obveljalo je pri odločitvi delivca pravice.

V taboru Maribora so bili po zelo pestri tekmi v Prekmurju nezadovoljni. Trener Darko Milanič se je udeležil le novinarske konference, poznejšim pogovorom s predstavniki sedme sile pa izmaknil. Podobno velja tudi za njegove izbrance, ki po remiju v Fazaneriji, čeprav je v mariborskem klubu navada, da po vsaki tekmi za takšne obveznosti določijo enega, niso stopili pred mikrofone. Ostali so brez komentarja.

Mislili so, da je 1. april že mimo ...

Komentar NK Maribor je v nekoliko drugačni podobi zaživel na socialnih omrežjih. Na Facebooku so Mariborčani najprej objavili video, v katerem so podrobno označili sporne prekrške, po katerih sta Pihler in Vršič prejela rdeča kartona, in zapisali: ''Pa smo mislili, da je 1. april že mimo.'' Prepričani so, da si nogometaša Maribora nista zaslužila takšnega razpleta, zaradi katerega bosta zagotovo prisilno preskočila katero izmed naslednjih tekem.

Slaba volja se še ni polegla, ko je Mariborčane zmotil še sodniški kriterij na dvoboju največjega tekmeca za osvojitev obeh lovorik. Olimpija je v Stožicah s 3:2 ugnala Krško in se vijolicam približala na deset točk zaostanka, vodilni klub pa sta zmotili zlasti dve odločitvi glavnega sodnika. Ker prihaja iz Maribora, odgovorno nalogo je opravljal Slavko Vinčić, so na Facebooku zapisali: ''Prej smo bili jezni, zdaj nas je lahko še sram. Nastopa Slavko Vinčić iz Maribora.''

Zmotila jih je domnevna nedosojena 11-metrovka v 75. minuti, ko je Olimpija vodila z 2:1, Dalibor Volaš pa po dvoboju z Mirzo Mujčićem padel na tla. Deset minut pozneje so zmaji dosegli tretji gol. Rok Kidrič je zatresel mrežo Posavcev. Podajo mu je prispeval Rok Kronaveter, ki pa je pred tem prišel do žoge na sporen način.

Mariborčani so prepričani, da je pred tem storil prekršek nad nogometašem Krškega, zato do tega zadetka sploh ne bi smelo priti. Če ga ne bi, bi Krčani morda do konca srečanja izenačili na 2:2 in pomagali Mariboru, da zadrži pred Olimpijo prednost 12 točk, tako da pa se je prednost sedem krogov pred koncem, velika tekmeca se bosta 11. maja pomerila v Ljudskem vrtu, stopila na deset točk.

