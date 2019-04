Zmagoviti niz Safeta Hadžića se kar noče končati #video

Olimpija : Krško 3:2 (2:0)



Stadion Stožice, gledalcev 500, sodniki: Vinčić, Klančnik, Benc.

Strelci: 1:0 Cekici (20.), 2:0 Kronaveter (45.), 2:1 Vukušić (51.), 3:1 Kidrič (86.), 3:2 Kordić (90.).



Olimpija: Vidmar, Andrejašič, Bagnack, Mujčić, Štiglec, Brkić, Tomić, Suljić, Kronaveter (od 90. Valenčič), Cekici (od 87. Savić), Lupeta (od 80. Kidrič).

Krško: Frelih, Volarič, Cetina, Ilić, Štefulj, Jandrek, Da Silva, Kordić, Perić (od 46. Petrović), Vukušić, Volaš (od 90. Sokler).*



Rumena kartona: Cekici; Da Silva.

Rdeči karton: /

Ljubljančani so odlično odigrali prvi polčas, v drugem pa so Posavci pošteno pokazali zobe, tako da je bil izid negotov vse do zadnjega sodnikovega žvižga.

Olimpija takoj pritisnila goste

Že sam začetek tekme je napovedal, da bodo maloštevilni gledalci lahko uživali v nogometu. Olimpija je takoj pritisnila na gol, Krško pa se ni le branilo, tudi gostje so želeli zadeti. Olimpija je že v uvodnih minutah v okvir vrat sprožila štiri strele, toda po strelih Anteja Tomića, Gorana Brkića, Endrija Cekicija in Jucieja Lupete se je izkazal gostujoči vratar Žiga Frelih.

Nato je s prostega strela z roba kazenskega prostora Rok Kronaveter zadel živi zid, v 18. minuti pa se je prva priložnost ponudila tudi gostom, toda Ante Vukušić je streljal preveč po sredini gola, tako da Nejc Vidmar ni imel veliko težav. Zgrešeno priložnost bi že v naslednjem napadu lahko kaznoval Kronaveter, ki se je sam znašel pred Frelihom, toda streljal mimo gola.

Strelski prvenec Endrija Cekicija za Olimpijo:

Olimpija je povedla v 20. minuti, in sicer po lepi akciji, ki se je začela pri Lupeti, nadaljevala pri Kronavetru in Dinu Štiglicu, končala pa pri Cekiciju, ki je po nizu lepih podaj le potisnil žogo v prazno mrežo.

Krško bi lahko kmalu zatem izenačilo, ko je Robert Jandrek prodrl po desni strani, zavrnil žogo v sredino, Dalibor Volaš pa je streljal čez gol. Po nekaj neuspešnih poskusih Olimpije - skupno so Ljubljančani v prvem polčasu zbrali kar 18 strelov, se je še ena lepa priložnost ponudila Krškemu, darila Mackyja Bagnacka pa ni izkoristil Volaš, veselje mu je z lepo obrambo preprečil Vidmar.

Fotogalerija s tekme, fotograf Vid Ponikvar:

Kazen je sledila hitro, Danijel Štefulj je nespretno posredoval v kazenskem prostoru, storil prekršek nad Cekicijem, najstrožjo kazen pa je izkoristil Kronaveter.

Krško v igri za točko do zadnjih sekund

Tudi po prihodu iz slačilnic se stanje na igrišču ni veliko spremenilo, že prvo priložnost pa so nogometaši v 51. minuti tudi izkoristili, Vukušić se je odlično znašel v kazenskem prostoru in poslal žogo pod prečko.

Gostje so začutili svojo priložnost, a tudi Olimpija je znala odgovoriti, Kronaveter je trikrat poskusil s streli, Frelih je bil vselej na mestu. Bil pa je brez moči v 86. minuti, ko je Kronaveter lepo podal žogo v prazen prostor, Rok Kidrič se je znašel iz oči v oči s Frelihom in ga tudi premagal.

Končni rezultat je postavil Ante Kordić:

A to še ni bilo konec razburjenja na Stožicah. Gosti so se še enkrat vrnili v tekmo, potem ko je po kotu izid s strelom z glavo znižal Ante Kordić. S tem je postavil končni izid, saj Posavcem, ki so imeli tudi nekaj pripomb na sojenje (v zadnjih minutah so po padcu Vukušića v kazenskem prostoru zahtevali enajstmetrovko), nato ni uspelo kaznovati nekoliko nervozne igre gostiteljev.

V naslednjem krogu bo Olimpija v četrtek, 2. maja igrala v Celju, v Krško pa isti dan prihaja Rudar.

