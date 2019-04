Matjašič preprečil gorenjsko veselico na Štajerskem #video

Nogometaši Aluminija so v tekmi 29. kroga Prve lige Telekom Slovenije premagali Triglav z 2:1 (0:1). Aluminij je po preobratu na domačem igrišču proti Triglavu prišel do pomembne zmage, s katero je vsaj začasno skočil na četrto mesto prvenstvene lestvice. Triglav je ostal na sedmem mestu, v nadaljevanju sezone pa bo lovil točke v boju za obstanek med prvoligaško elito.

Aluminij : Triglav 2:1 (0:1) Športni park Kidričevo, gledalcev 100, sodniki: Obrenović, Kordež, Pospeh.

Strelci: 0:1 Tijanić (39.), 1:1 Matjašič (51.), 2:1 Matjašič (77.).



Aluminij: Janžekovič, Amuzie, Martinović, Horvat, Kontek (od 38. Koblar), Krajnc, Petrovič (od 71. Marinšek), Vrbanec, Maloku (od 78. Čermak), Matjašič, Štor.

Triglav: Arko, Arh Česen, Kumer, Kryeziu, Majcen, Mertelj, Svraka, Tijanić, Rogelj, Udovič (od 83. Hasanaj), Žurga (od 79. Crnov).*



Rumeni kartoni: Kontek, Amuzie; Žurga, Mertelj, Rogelj.

Rdeč karton: /.

Po četrt ure so gledalci v Kidričevem videli prvo lepo priložnost. Imeli so jo gostje, po podaji s prostega strela je skok dobil Aleš Mertelj, njegov poskus pa je z zadnjimi močmi odbil Luka Janžekovič. V 34. minuti je David Tijanić z razdalje sicer ustrelil v okvir gola, a je bil njegov poskus lahek plen Janžekoviča.

Zadetek Davida Tijanića:

Še pred odhodom na odmor so gosti zadeli. Izpeljali so lepo akcijo, Luka Majcen se je izkazal s podajo do Davida Tijanića, ki se je znašel pred Janžekovičem in ga premagal. Triglavani so v 43. minuti še enkrat nevarno zapretili. Po podaji iz kota se je najbolje znašel Majcen, streljal z glavo, a čez gol.

Že v sodniškem dodatku je Elvir Maloku iz igre vrgel gostujočo obrambo, si pripravil prostor za strel, meril pa mimo vratnice. Na drugi strani je Kristjan Arh Česen izvrstno izvedel prosti strel, Janžekovič se je izkazal s parado in žogo odbil čez gol.

Drugi polčas prinesel preobrat

V 51. minuti so domači našli pot do izenačenja. Dejan Petrovič je zaposlil Jureta Matjašiča, ki je zadel za 1:1. Že v naslednji minuti so bili Kranjčani spet nevarni. Poskusil je Majcen, zatem Tom Žurga in kasneje še Gašper Udovič.

V 77. minuti je Aluminiju uspel preobrat, še drugič na tekmi se je gola veselil Matjašič. Luka Štor je podal na desno do Elvirja Malokuja, ta je žogo poslal v kazenski prostor, Matjašič jo je na drugi strani pričakal in jo z glavo poslal v gol.

Drugi zadetek Jureta Matjašiča:

V 83. minuti je Marcel Čermak imel dovolj prostora za strel z razdalje, meril je mimo vratnice. V izdihljajih tekme je do strela z glavo prišel Majcen, Janžekovič je žogo ulovil brez večjih težav.

Aluminij bo v sredo igral proti Mariboru, Triglav v četrtek proti Gorici.

Dogajanje v Kidričevem v živo: