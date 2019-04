Začelo se je z mojstrovino, končalo s preobratom za Evropo #video

Nogometaši velenjskega Rudarja so v tekmi 29. kroga Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Domžalam z 1:2 (1:0). Domžalski nogometaši so prišli do zanje pomembne zmage v lovu na evropske vozovnice za prihodnjo sezono, zanjo pa so se morali pošteno potruditi. Velenjčani so namreč od 14. minute vodili, na koncu pa ostali praznih rok in brez pomembnih točk v boju za obstanek v ligi.

Rudar : Domžale 1:2 (1:0)



Stadion Ob Jezeru, sodniki: Skomina, Kovačič in Hebebović.

Strelci: 1:0 Škoflek (14.), 1:1 Ibričić (64./11-m), 1:2 Pečnik (74.).



Rudar Velenje: Pridigar, Hrubik, Trifković (od 63. Pušnik), Radić (od 70. Tučić), Škoflek (od 78. Li), Bolha, Tomašević, Arap, Krefl, Ćosić, Kobiljar.

Domžale: Santini, Vetrih, Klemenčič, Ibrićić, Mujan (od 82. Žužek), Sikošek, Podlogar (od 46. Vuk), Nicholson (od 58. Pečnik), Dobrovoljc, Rom, Gnezda Čerin.



Rumeni kartoni: Pečnik, Gnezda Čerin, Sikošek.

Rdeč karton: /.

Uvodne minute so pripadle Domžalam - strela Adama Gnezde Čerina in Shamarja Nicholsona nista bila posebej nevarna -, a so Velenjčani hitro vzpostavili ravnotežje na zelenici. V sedmi minuti so zapravili do takrat najlepšo priložnost, ko je Žiga Škoflek v kazenskem prostoru iz težkega položaja za las streljal mimo desne vratnice.

V osmi minuti so imeli Domžalčani nov strel, Matej Podlogar je s kakšnih 11 metrov udaril previsoko. Tri minute kasneje je Senijad Ibričić nevarno streljal s prostega strela, zdelo se je, da bo Marko Pridigar brez večjih težav ujel žogo, a jo je na koncu s težavami odbil v kot.

Evrogol Škofleka za 1:0

V 14. minuti je Žiga Škoflek po desni strani popeljal žogo globoko na domžalsko stran, si jo na dobrih 20 metrih nastavil in z natančnim strelom zadel zgornji desni kot gola.

Zadetek Žige Škofleka:

Do 30. minute se je igra nekoliko umirila, nato pa je zmedo v zadnjo vrsto Domžal znova vnesel Škoflek, ki je prodiral do roba kazenskega prostora, od tam pa udaril proti golu in za las zgrešil.

Do odmora med polčasoma so gosti iskali pot do izenačujočega gola, domači pot do protinapada, a se izid ni več spremenil.

Domžalčani so odločno krenili v drugi polčas in z jasno željo po zadetku. V 51. minuti so izpeljali lepo akcijo, ki jo je zaključil Ibričić, domače je rešila prečka. V 57. minuti Ibričić poskusil s prostega strela z roba kazenskega prostora, a je meril čez gol.

Pritisk Domžal obrodil sadove

Po dobri uri igre je gostom le uspelo izenačiti. Po prekršku Aljaža Krefla nad Slobodanom Vukom je Damir Skomina pokazal na najstrožjo kazen, ki jo je zanesljivo v gol spremenil Ibričić.

Prekršek za 11-m in izenačenje Senijada Ibričića:

Domžale so še naprej vztrajale pri napadalni igri, v 73. minuti je Pridigar ubranil strel Vuka, v 74. pa je bil nemočen. Tonči Mujan je ukradel žogo, jo spravil do Vuka, ki jo je podaljšal do Tilna Pečnika, ta pa jo je pred golom potisnil mrežo.

V 86. minuti so Domžalčani izvedli prosti strel, Ibričić je s podajo našel Amedeja Vetriha, ta je z glavo dobro streljal, Pridigar pa je bil na mestu.

Domžale bodo naslednjo tekmo igrale v sredo proti Muri, Velenje dan kasneje proti Krškemu.

Dogajanje v Velenju v živo: