Kdo ima najboljšega navijača? Glasujte! #video

Prva liga Telekom Slovenije nezadržno hiti proti koncu tekmovanja. Deset klubov poskuša uresničiti zadane cilje in osrečiti navijače, ki iz tedna v teden na takšne in drugačne načine dokazujejo zvestobo. V oddaji Goool smo v tej sezoni predstavili deset navijaških zgodb. V finalni izbor, Planet TV se bo ta mesec družil s tremi navijači, ki so zbrali največ glasov, so se po vaši zaslugi uvrstili navijači Mure, Maribora in Celja.