Izjemen preobrat Mure, a spet se bo govorilo o sodnikih #video

Nogometaši Mure in Rudarja iz Velenja so se v 31. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 3:3 (1:1).

Nogometaši Mure in Rudarja so pokazali zelo zanimivo in dramatično predstavo. Tekma je bila bogata z ritmom, lepimi akcijami in priložnostmi, na koncu pa sta se ekipi razšli z neodločenim izidom. S tem so lahko bolj zadovoljni Sobočani, ki so se po Mariboru še na drugi zaporedni domači tekmi izvlekli, tokrat so izničili zaostanek 1:3, tak rezultat je semafor kazal še v 80. minuti tekme. Mura z osvojeno točko sicer ni izpolnila cilja, da na prvenstveni lestvici na četrtem mestu vsaj začasno prehiti Celje.

Tekma se je začela po željah gostov, ki so v lovu na drugo zaporedno gostujočo zmago že v prvem resnem napadu zagrozili gostiteljem, a je neugodni položaj rešil vratar Matko Obradović. Že nekaj trenutkov pozneje pa je bil slednji brez moči, ko je Marko Čosić lepo podal žogo v prazen prostor, v zadnjem času vroči Žiga Škoflek se je sam znašel pred vratarjem in ga s plasiranim strelom ob bližnji vratnici tudi premagal.

Rezervist Rok Sirk je Muri prinesel točko. Foto: Mario Horvat/Sportida

V 23. minuti so imeli Velenjčani novo priložnost, po podaji Damjana Trifkovića je po desni strani v kazenski prostor prišel Škoflek, Obradović je žogo odbil do Trifkovića, ta pa je z roba kazenskega prostora slabo streljal.

Muraši so počasi prišli k sebi in začeli plesti mrežo okrog gostujočega kazenskega prostora. Kar nekajkrat jim je zmanjkala zadnja podaja, v 22. minuti pa so vendarle prišli do prve priložnosti, toda Luka Šušnjara je iz neposredne bližine streljal mimo gola.

V 30. minuti pa so Sobočani vendarle izkoristili premoč in izenačili. Amadej Maroša se je dobro znašel v kazenskem prostoru, podaljšal žogo do Armina Čerimagića, ki je z desetih metrov močno streljal, čeprav je bil Pridigar blizu obrambe, pa je bil strel vendarle premočan, tako da mu je žoga ušla za črto.

Zadetek za točko Mure:

Napadi Mure niso pojenjali, nekaj nevarnih akcij so izvedli ob koncu prvega in na začetku drugega dela, toda Velenjčani so bili spet tisti, ki so se veselili. V 54. minuti je Trifković pred golom lepo opazil Škofleka, ki je neoviran z glavo premagal Obradovića.

Kmalu zatem je Nino Kouter streljal čez gol, dosti bližje izenačenju pa je bil Žiga Kous, ki je v 66. minuti s prostega strela zadel vratnico.

Tudi Rudar je še imel željo po napadalnih akcijah, za kar je bil nagrajen v 68. minuti, ko je po preigravanju v kazenskem strelu natančno streljal Milan Tučić, ki je svojo ekipo popeljal do vodstva z dvema goloma razlike.

A Mura se tudi po tem ni predala. Tomi Horvat je v 78. minuti z roba kazenskega prostora streljal preveč po sredini, zato pa je bil tri minute pozneje uspešnejši Kouter, ki je izkoristil natančno podajo Klemna Šturma z leve strani.

V tretji minuti sodnikovega podaljška pa je Mura izenačila. V kazenskem prostoru sta kombinirala Nik Lorbek in domači "joker s klopi" Rok Sirk, ta se je znašel iz oči v oči s Pridigarjem in ga tudi mojstrsko premagal.

Vendar to še ni pomenilo konca dramatičnih dogodkov. Velenjčani so še enkrat odgovorili, Dominik Radić je celo dosegel gol, ki pa ga zaradi domnevnega nedovoljenega položaja (najbrž neupravičeno) ni priznal, na drugi strani pa je zadnjo priložnost zamudil Kous.

Prepovedanega položaja ni bilo:

V naslednjem krogu bo Mura gostovala v Krškem, Rudar pa bo gostil Aluminij.

Mura : Rudar Velenje 3:3 (1:1) Štadion Fazanerija, sodniki: Balažič, Gabrovec, Burjan. Strelci: 0:1 Škoflek (4.), 1:1 Ćerimagić (30.), 1:2 Škoflek (54.), 1:3 Tučić (68.), 2:3 Kouter (81.), 3:3 Sirk (90.). Mura: Obradović, Kous, Bošković, Maruško, Šturm, Kozar, Lorbek, Horvat, Ćerimagić (od 53. Kouter), Šušnjara (od 72. Bobičanec), Maroša (od 61. Sirk). Rudar Velenje: Pridigar, Kašnik, Tomašević, Bolha, Kobiljar, Trifković (od 77. Radić), Črnčič, Arap, Čosić, Škoflek, Tučić. Rumeni kartoni: Kozar, Maroša, Kous; Tomašević, Čosić, Pridigar.

