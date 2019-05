Brez zmage in poškodba najboljšega igralca #video

Nogometaši Celja in Krškega so se v 31. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 0:0.

Celjani, ki se borijo za evropska tekmovanja, so gostili Krčane, ki se skušajo izogniti zadnjemu mestu in izpadu v drugo ligo. Če je Krčanom uspelo prekiniti niz treh porazov, kljub temu so še vedno devet točk za predzadnjo Gorico, pa so Celjani ohranili četrto mesto, ki prinaša nastop v Evropi. Izbranci Dušana Kosića imajo pred najbližjim zasledovalcem Muro dve točki prednosti.

Prvi polčas ni postregel z zadetki, nekaj boljši tekmec pa so bili Celjani, ki so si priigrali več obetavnejših akcij oziroma strelov, med dejavnejšimi je bil Dario Vizinger, ki je predvsem v 24. in 40. minuti opozoril nase s streloma iz bližine, a neuspešno. Eno lepo priložnost pa je zapravil tudi Rudi Požeg Vancaš, ko je z leve strani meril mimo gola.

Gosti, ki so prvič zagrozili v 21. minuti, ko je strel Anteja Vukušića blokirala domača obramba, so v 45. minuti izpeljali protinapad, ki ga je s strelom zaključil Ante Kordić, Metod Jurhar pa je bil na mestu.

Ante Vukušić je zapravil najlepšo priložnost Krškega. Foto: Vid Ponikvar

Celjski vratar je posredoval tudi v 47. minuti, ko je sprožil Robert Jandrek. Jurhar je bil na mestu tudi po prostem strelu Marca Da Silve, streljal je z več kot 20 metrov, v 50. minuti.

Na drugi strani je Požeg Vancaš v 51. minuti znova z leve strani žogo poslal mimo druge vratnice, Luka Volarič pa je zatem z 20 metrov žogo poslal čez prečko celjskih vrat.

V 60. minuti je bil Žiga Frelih pozoren po poskusu Vizingerja, v 65. minuti pa je zaradi poškodbe iz igre moral prvi igralec Celja Požeg Vancaš.

Novo priložnost so si nato prvi priigrali Krčani, Luka Vekić je v 87. minuti sprožil z roba kazenskega prostora, Jurhar pa je žogo znova odbil.

Celjani bodo v 32. krogu v nedeljo gostovali v Kranju, Krčani pa bodo dan prej gostili Muro.