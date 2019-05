Mariborčane tudi velika sodniška napaka ni vrgla iz tira #video

Mariborčani so še enkrat več dokazali, da se v Novi Gorici odlično počutijo. Še drugič v sezoni so v gosteh premagali gostitelje, ki na zmago nad Mariborom čakajo že od 13. avgusta 2016. Pot do 22. zmage v Novi Gorici in osme zaporedne v dvobojih s Primorci so si tlakovali že na samem začetku, ko je po minuti in 22 sekundah v polno zadel Jan Mlakar. Ko je v 35. minuti Mlakar zadel še drugič, je bilo bolj ali manj jasno, da bodo gosti v Maribor odnesli popoln plen, čeprav so morali za njo na koncu vsaj nekaj minut trepetati.

Za Štajerce, ki si že v naslednjem krogu na derbiju proti Olimpiji lahko zagotovijo nov naslov prvakov, se je obračun začel na najboljši možen način. Že v prvi resnejši akciji je razpoloženi Žan Kolmanič z leve strani poslal žogo v sredino, točno na glavo Mlakarju, ki mu ni bilo težko zatresti mreže.

Domači bi lahko izenačili v 16. minuti, ko je Bede Amarachi Osoji lepo prodrl pred kazenski prostor, se odločil za strel, a žoga je zadela prečko. Poleg še enega poskusa Kristijana Šipka je bil to edini nevarnejši strel proti vratom Kenana Pirića v prvem delu, gosti so bili precej nevarnejši.

Osujiji je takole stresel prečko:

V 35. minuti so vodstvo povišali, ko je Dino Hotić streljal od daleč, vratar Grega Sorčan je žogo odbil, a točno na nogo Mlakarju, ki s strelom ni okleval, bil je dovolj natančen, da je njegova ekipa povedla z 2:0.

Vijoličasti bi lahko do konca prvega dela izid še povišali. V 40. minuti se je Luka Zahović sam znašel pred Sorčanom, a je ta po njegovem strelu žogo odbil v kot, po njem pa je Mlakar z lepim strelom zadel vratnico, Zahović pa je imel le nekaj minut pozneje podobno priložnost, tudi tokrat je bil goriški vratar zmagovalec medsebojnega dvoboja.

Drugi del se je začel s priložnostjo Etiena Velikonje, ki je vse storil, kot je prav, a je žoga po njegovem strelu zadela le vratnico. Nekaj minut pozneje po podaji z desne strani žoga prišla do Andrije Filipovića, a ta je bil iz težkega položaja nenatančen.

Zahoviću razveljavili regularen zadetek:

Na drugi strani je Zahović le našel način, kako premagati Sorčana, toda veselje mu je hitro pokvaril sodnik Asmir Sagrković, ki je dosodil nedovoljeni položaj, po mnenju mnogih je bila sodniška odločitev napačna.

Velikonja, tudi nekdanji igralec Maribora, se je v 65. minuti znašel še v eni priložnosti, tokrat mu je gol preprečil Pirić, v 77. minuti pa je nekdanji slovenski reprezentant vendarle našel pot žogi v mrežo, po odbitku se je izboril za njo in nato s strelom z vrhom čevlja znižal izid.

Gorica je krenila v napad, a upanje za izenačenje je tlelo le pet minut. Po kotu so namreč v 82. minuti Mariborčani izenačili, po podaji Amirja Derviševiča je bil v kazenskem prostoru najvišji Gregor Bajde, žogo je podaljšal na drugo vratnico k Zahoviću, ta pa je bil višji od Sorčana in se po strelu z glavo vendarle vpisal med strelce.

V 87. minuti so Mariborčani dobili še številčno premoč na igrišču, zaradi drugega rumenega kartona je moral z igrišča Osuji.

Maribor bo v naslednjem krogu gostil Olimpijo, Gorica pa bo gostovala pri Domžalah.

Gorica : Maribor 1:3 (0:2) Štadion v športnem parku, sodniki: Sagrković, Kovačič, Kordež. Strelci: 0:1 Mlakar (2.), 0:2 Mlakar (35.), 1:2 Velikonja (77.), 1:3 Zahović (82.). Gorica: Sorčan, Curk (od 83. Smailagić), T. Kavčič, Lipušček, M. Kavčič, Grudina, Kolenc, Osuji, Filipović (od 79. Hodžić), Velikonja, Šipek (od 66. Marinič). Maribor: Pirić, Milec, Rajčević, Cretu, Kolmanič, Hotić (od 90. Santos), Derviševič, Vrhovec, Vršič (od 71. Tavares), Mlakar (od 72. Bajde), Zahović.



Rumeni kartoni: Osuji; Cretu, Tavares.

Rdeč karton: Osuji (87.).