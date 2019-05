Arlič po novem direktor Aluminija

Slovenski nogometni prvoligaš Aluminij iz Kidričevega je dobil novega direktorja. Kot so sporočili iz kluba, bo to vlogo poslej opravljal Borut Arlič, ki ima tovrstne izkušnje že iz ljubljanske Olimpije, bil pa je tudi tehnični direktor v Krškem.

"Nogometni klub Aluminij je s svojim dosedanjim delom dokazal, da je tudi v nekoliko manjših sredinah mogoče ustvariti pozitivno zgodbo. Nogometna infrastruktura, odlični pogoji za delo, predvsem pa vizija, so tisti dejavniki, zaradi katerih sem z veseljem sprejel nov izziv na svoji športni poti. Z izkušnjami in znanjem bom predsedniku, upravnemu odboru in vsem ostalim članom Nogometnega kluba Aluminij pomagal, da naredimo klub še uspešnejši in boljši," je za Aluminijevo spletno stran povedal Arlič.

Arlič je sicer nekdanji napadalec, ki je med drugim svoje znanje kazal pri velenjskem Rudarju, Šmartnem in Domžalah.

Aluminij je v tej sezoni po 31 krogih na šestem mestu, za četrtim mestom, ki ga zaseda Celje in ki vodi v evropska tekmovanja, pa zaostaja za tri točke.

