Navijači Mure si lahko oddahnejo #video

Slovenski nogometni prvoligaš Mura bo tudi v prihodnje igral po napotkih trenerja Anteja Šimundže. Kot so črno-beli iz Fazanerije objavili na svoji spletni strani, bo Šimundža strateg Mure še naslednji dve sezoni. Štajerskemu strategu bi se letos poleti iztekla pogodba, nova pa bo trajala do junija 2021.

Mura je po 31 krogih Prve lige Telekom Slovenije na petem mestu, ima dve točki zaostanka za četrtim mestom, ki ga zasedajo Celjani in ki vodi v evropska tekmovanja.

Muraši so bili konec tedna pred domačimi gledalci na robu porazu, a so proti Rudarju nadoknadili dva zadetka zaostanka (1:3) in na koncu po zadetku v sodnikovem podaljšku Roka Sirka prišli do točke.

Vrhunci s tekme med Muro in Rudarjem:

