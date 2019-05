Sebastjan Cimirotić: Maribor ni nekaj ekstra #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nadaljujemo z odštevanjem do večnega nogometnega derbija. Ločita nas še dva dni. Tri točke bodo šle v Ljubljano, pravi Sebastjan Cimirotić, nekdanja desna roka predsednika Olimpija Milana Mandarića.

"Samo mimo hodim igrišča, pa se nekak bolj posvečam naravi. Malo šale. Ne, pride tudi kdaj kakšen dan, ko odigramo kakšno rekreacijo, ampak večinoma se dobimo, pa gremo čez gozd na kakšen sprehod, malo teka in tako naprej," za začetek pove popularni Cime.

Še vedno deluje v Olimpiji, v njeni akademiji. "Delam individualno z vsemi našimi talenti, to se pravi z bočnimi napadalci. Sem prav presenečen, kakšen bazen talentov imamo. In tu je treba bit le potrpežljiv in delati z njimi," je nad talentom, ki ga ima ljubljanska Olimpija, navdušen Cimirotić.

"Mandarić je v Slovenijo popeljal neko novo revolucijo"

Cimerotić in Mandarić nista več tesna sodelavca, a ostaja v Olimpiji kot trener mladih talentov. Foto: Žiga Zupan/Sportida Nekdanji slovenski reprezentant je prepričan, da kljub očitno izgubljeni državni lovoriki sezona za Olimpijo ni slaba. Čeprav ga ne vidimo več ob Milanu Mandariću, je še vedno v klubu in 100-odstotno podpira predsednika.

"Vsi vemo, kaj je prinesel gospod Mandarić v Slovenijo, da je prinesel neko novo revolucijo. Ko smo zmagovali, ko smo bili prvaki, smo bili vsi veseli. Se je mogoče na momente zdele neki zalomil in je takoj nekaj narobe," ne dela drame nekdanji slovenski reprezentant, ki verjame, da lahko zmaji v tej sezoni še močno zagodejo Mariboru. Zmaga v soboto in tudi zmaga v finalu pokala.

Maribor bo v primeru slavja nad Olimpijo že prvak, a Cime pravi, da ne bo zgodilo. Foto: Vid Ponikvar

Cime meni, da Maribor ni nič posebnega

"Maribor ni nekaj ekstra v tem prvenstvu, mogoče je, tako k smo mi sezono nazaj izkoristil nekaj napak Maribora, je Maribor letos izkoristil napake Olimpije," pove Cime, ki še poudarja, da na derbijih trenutna forma ni pomembna. Ključna je želja in kvaliteta.

"Smo najboljši, kar se tiče individualnih sposobnosti v Sloveniji. In normalno en preblisk Krone, Savića lahko spremeni hitro celo zadevo. Tri pike bodo šle v Ljubljano," še zaključi.

