Bomo priča še enemu nogometnemu čudežu? #video

"Prepričan sem, da bo Maribor dobil to tekmo in na koncu kar prelahko to prvenstvo," je pred obračunom prepričan nekdanji nogometaš Maribora Marinko Galić. "Za Mariborčane zagotovo ni lepšega kot naslov potrditi z zmago nad Olimpijo doma. Le mislimo si lahko, kakšna veselica se bo dogajala v Mariboru," pa pred tekmo razmišlja nekdanji napadalec ljubljanske ekipe Sašo Udovič.

Kdo bo dobil večni derbi? NK Maribor 36,84% +

NK Olimpija 57,89% +

Tekma se bo končala z neodločenim izidom 5,26% +

Leta 2013 se je nazadnje zgodilo, da so prvaka okronali na večnem derbiju. "Ljubljančani nimajo večjega motiva, kot da pokvarijo to slavje Mariborčanom," je prepričan Udovič. Olimpiji je to uspelo lani na poti do dvojne krone. "Za takšne tekme se trenira in živi. To je pika na i vsega in vsekakor pravega naboja ne bo manjkalo. Kulise bodo fantastične, tako kot so vedno v Ljudskem vrtu," meni Udovič.

Maribor bo na derbiju pogrešal Alexandra Crețuja in tudi za eno tekmo suspendiranega pomočnika trenerja Sašo Gajserja. Pri Olimpiji ne bo vedno nevarnega Asmirja Suljića. "To ne igra nobene vloge. Maribor je v Ljudskem vrtu vedno favorit. Je bil, je in vedno bo," je prepričan Galić. "Naj bo lepa igra, naj bo napadalen nogomet, da bomo videli čim več golov. Zmaga naj boljši," pa pravi Udovič.

Kako se bo končal 102. večni derbi v samostojni Sloveniji, si lahko ogledate v soboto ob 17.15 na Planetu.

