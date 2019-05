Olimpija do konca sezone brez trojice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane bo do konca sezone morala igrati brez trojice poškodovanih nogometašev. Najbolj se bo poznala odsotnost napadalca Jucieja Lupete, ki si je na majski prvenstveni tekmi proti Celju poškodoval ahilovo tetivo.

Kot so sporočili iz Olimpije, je Jucie Lupeta danes opravil pregled z magnetno resonanco in po ocenah zdravnikov ne bo potreboval operacije, z igrišč pa bo odsoten od dva do tri mesece.

Branilec Jan Gorenc si je poškodoval koleno in bo potreboval operacijo, po prvih ocenah ga čaka trimesečni prisilni počitek.

Sezono je moral predčasno končati tudi obetavni branilec Matija Burin. Osemnajstletni nogometaš, ki je letos debitiral v članskem moštvu, si je na tekmi mladinskega prvenstva proti Celju poškodoval ramensko vez in bo prihodnji teden prestal operacijo, tako da ga čaka nekajmesečna rehabilitacija, so sporočili iz ljubljanskega kolektiva.

Olimpija v Prvi ligi Telekom Slovenije zaseda drugo mesto, za vodilnim Mariborom ima 11 točk zaostanka. V soboto v Ljudskem vrtu vodilni ekipi čaka nov derbi, ob zmagi Štajercev bi si izbranci Darka Milaniča zagotovili 15. državni naslov.

