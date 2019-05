Zmaji po všečni predstavi visoko premagali Triglav #video

Olimpija je od samega začetka pritisnila na vrata Kranjčanov, a kljub številnim strelskim poskusom, so bili tekmeci tisti, ki so povedli. V 24. minuti je po lepi akciji Žan Rogelj ušel po desni strani, zavrnil žogo v sredino, kjer jo je pripravljen dočakal prvi strelec lige Luka Majcen, ki je z natančnim strelom dosegel svoj 15. gol v sezoni.

Na izenačenje pa vendarle bilo treba dolgo čakati. Osem minut pozneje je Rok Kronaveter 20 metrov od gola izsilil prosti strel, izvedel ga je sam, zadel je živi zid, odbita žoga pa je prišla do Marka Putinčanina, ki je izkoristil dejstvo, da je bil gostujoči vratar Darjan Curanović pokrit, s strelom po tleh je izid izenačil.

Luka Majcen je zadel za vodstvo, nato pa je šlo za kranjske orle le še navzdol. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kronaveter je kmalu zatem streljal malo čez gol, kar ni uspelo njemu, je v 44. minuti uspelo branilcu Vitalijsu Maksimenku, ki je izkoristil lepo podajo Asmirja Suljića in z glavo premagal Curanovića.

Kranjčani so se v prvem polčasu predvsem branili, drugi del pa so začeli pogumneje, Gašper Udovič je v 49. minuti poskusil s strelom od daleč, žoga je zletela čez gol, polpriložnost za izenačenje je imel tudi Majcen. A Ljubljančani so goste hitro umirili. V 59. minuti je proti golu prodiral Haris Kadrič, kranjska obramba mu je žogo odbila, vendar le do Endrija Cekicija, ta pa je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora povišal vodstvo.

Še večjo prednost je gostiteljem priboril Kronaveter, ki se je s 15. golom na lestvici najboljših strelcev spet izenačil z Majcnom, po podaji Cekicija je bil uspešen z glavo, končni izid pa je dve minuti pozneje postavil Tin Karamatić.

Olimpija bo v naslednjem krogu gostovala pri Mariboru, Triglav pa v Celju.