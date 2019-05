"Pregnani" trener Olimpije do nove dunajske službe

Medtem ko so pri ljubljanski Olimpiji osredotočeni na sobotni derbi 32. kroga Prve lige Telekom Slovenije, na katerem bodo v Mariboru poskušali prestaviti štajersko proslavljanje naslova državnega prvaka, pa se je pri naših severnih sosedih razširila vest o novi službi nekdanjega trenerja "zmajev". Spomnimo, ob pestrem zeleno-belem kadrovanju so na klopi Olimpije letos ob Safetu Hadžiću sedeli še Ilija Stolica, Aleksandar Linta, Robert Pevnik in Zoran Barišić. Slednji naj bi v kratkem postal športni direktor Rapida.

Novico o tem, da se bo Barišić, ki je bil pred leti že igralec (1993-1995), pomočnik trenerja (2006-2009) in glavni trener omenjenega dunajskega kluba (2011, 2013-2016), vrnil k Rapidu in nasledil Fredyja Bickla, je razširil avstrijski Sky Sport. Po poročanju omenjenega medija naj bi bili pogovori v kratkem končani.

Wir dazu: "Wir werden unsere Entscheidung dann bekannt geben, wenn sie auch endgültig gefallen ist. Dies wird recht zeitnah, auf alle Fälle in den nächsten zwei Wochen, auch erfolgen. Bis dahin bitten wir um Verständnis, dass wir keinerlei Namen und Gerüchte kommentieren." https://t.co/iAYKhE89KG — SK Rapid Wien (@skrapid) 9 May 2019

Na novinarske zapise, ki so se razširili na več medijev, so se medtem pri Rapidu že odzvali. Pojasnili so, da bodo odločitev o kadrovskih spremembah naznanili, ko bo uradna. To se bo zgodilo v roku dveh tednov. "Do takrat prosimo za razumevanje, saj govoric ne komentiramo," so zapisali pri avstrijskem prvoligašu.