Preobrat Domžal v zadnji minuti, po katerem Gorici pošteno gori pod nogami #video

Grega Sorčan je bil v drugem polčas dvakrat premagan in ostal brez točk v Domžalah. Foto: Vid Ponikvar

Nogometaši Domžal so v Prvi ligi Telekom Slovenije v 32. krogu doma premagali Gorico z 2:1 (0:1). Domžalčani so v boju za mesta, ki prinašajo evropske tekme za naslednjo sezono, prišli do pomembnih treh točk, mednarodne tekme so si praktično že zagotovili v samem zaključku dvoboja, v katerem so Novogoričani, po vodstvu v prvem polčasu, v boju za obstanek ostali praznih rok.

Domžale : Gorica 2:1 (0:1) Športni park, gledalcev 700, sodniki: Podgoršek, Mikača in Kalan Vinčić.

Strelci: 0:1 Filipović (42.), 1:1 Gnezda Čerin (55.), 2:1 Vuk (89.). Domžale: Santini, Sikošek, Klemenčič, Dobrovoljc, Rom, Vetrih, Gnezda Čerin, Mujan (od 63. Lazarević), Ibričić, Podlogar (od 46. Vuk), Nicholson.

Gorica: Sorčan, Celcer, Smailagić (od 77. M. Kavčič), T. Kavčič, Lipušček, Halilović (od 90. Hodžić), Grudina, Kolenc, Filipović, Velikonja, Šipek. Rumeni karton: Vetrih; Lipušček.

Po izenačenem začetku so Domžalčani v drugem delu prvega polčasa prevzeli pobudo, manjkal pa jim je bolj konkreten zaključek akcij. Vendar je gostom v sami končnici uspelo nekajkrat zapretiti. Tako so ob koncu 32. minute izkoristili napako domače obrambe. Na levi strani je Semir Smajlagić poslal močno in zelo natančno podajo v kazenski prostor, Andrija Filipović je bil povsem neoviran sam pred golom in zlahka dosegel osmi gol v letošnji sezoni.

Zadetek Andrije Filipovića:

Gostitelji so igro tudi v drugem delu tekme prenesli na polovico igrišča tekmecev. V 55. minuti so izenačili, ko je po lepi podaji na krilo Senijada Ibričića Gregor Sikošek nato podal proti robu kazenskega prostora, kjer je iz ozadja pritekel Adam Gnezda Čerin in z desetih metrov poslal žogo v mrežo.

Fotogalerija s tekme, fotograf Vid Ponikvar:

Dejan Lazarević, ki je v igro vstopil v drugem polčasu, na isti strani, kot je padel izenačujoči zadetek, je v 70. minuti dolgo vodil žogo, vmes tudi padel, a vseeno prišel do strela blizu roba kazenskega prostora in po sprva nenevarni akciji je žoga letela tik ob vratnici.

Zadetek Slobodana Vuka:

Novogoričani niso prišli do pomembnejše priložnosti in so se dolgo uspešno branili. A je Slobodan Vuk, ki je po vstopu v drugem polčasu poživil igro, v predzadnji minuti rednega dela po strelu z glavo izenačil; podajalec je bil znova Ibričić.

V soboto, 18. maja, bodo v 33. krogu Domžale gostile Celje, Gorica pa bo igrala v Murski Soboti z Muro.

Dogajanje v Domžalah v živo: