Velik dan za Sarajevčana na delu v Sloveniji, Aluminij razočaral tako ali drugače #video

Velenjčani so v drugem polčasu napolnili mrežo gostom iz Kidričevega.

Rudar : Aluminij 3:0 (0:0) Stadion Ob Jezeru, sodniki: Vinčić, Klančnik in Kovačič.

Strelca: 1:0 Kobiljar (50.), 2:0 Kobiljar (57.), 3:0 Škoflek (74). Rudar Velenje: Pridigar, Hrubik, Trifković (od 63. Pišek), Tučić, Čošić (od 70. Pušnik), Škoflek, Bolha, Tomašević, Arap, Pušaver, Kobiljar (od 75. Radić).

Aluminij: Janžekovič, Amuzie, Martinović, Koblar, Horvat (od 68. Ploj), Muminović, Marinšek, Ivančić, Matjašič, Štor (od 78. Flakus Bosilj), Maloku (od 57. Verbanec). Rumeni kartoni: Škoflek; Ivančič, Marinšek.

Rdeča kartona: Koblar (55.), Ivančić (65.).

Prvi polčas ni postregel s posebej nevarnimi napadi, še največkrat je bila žoga sredi igrišča, je pa bilo povsem drugače prav ob koncu, ko so domači navijači že videli žogo v mreži, verjetno vsaj dvakrat v eni sami akciji.

Žiga Škoflek je vse skupaj začel, podal do Rijada Kobiljarja in medtem stekel v osrčje kazenskega prostora, dobil znova žogo, a jo je Luki Janžekoviču uspelo odbiti, Milan Tučić pa v odbojih nato tudi ni bil uspešen.

Prvi zadetek Rijada Kobiljarja v 1. SNL:

A Rudar je tam, kjer je polčas končal, drugega tudi nadaljeval. Triindvajsetletnemu Kobiljarju je trinajsti nastop v slovenski prvi ligi prinesel prvi zadetek, ko je v peti minut nadaljevanja streljal z roba kazenskega prostora ter je žoga na poti proti golu oplazila Luko Koblarja in končala ob desni vratnici v mreži.

Kobiljar se ni ustavil le pri prvem

Le pet minut pozneje je bil izključen prav Koblar, Sarajevčan Kobiljar pa je slabih sedem minut po vodilnem golu zadel še drugič, ko je prišel do odbite žoge in jo poslal v prazno mrežo. Vsega deset minut po prvi izključitvi je Aluminij po drugem rumenem kartonu zaradi ostrega starta Kruna Ivančića ostal z devetimi možmi v igri. Škoflek je 16 minut pred koncem postavil končni izid in ostal pri vrhu najboljših strelcev sezone.

Že 12. zadetek Žige Škofleka v tej sezoni:

V soboto, 18. maja, bo v 33. krogu Rudar gostil drugouvrščeno Olimpijo, Aluminij pa bo dan kasneje igral v Krškem proti prepričljivo zadnji ekipi lige.

Dogajanje v Velenju v živo: